Enfermera que atendió a Yulixa Toloza advirtió su estado tras la lipólisis: se habló de llevarla por urgencias

El expediente por la muerte de Yulixa Consuelo Toloza suma un testimonio clave sobre lo que habría ocurrido dentro del centro estético Beauty Láser, en el barrio Venecia, sur de Bogotá, después de que la mujer de 52 años se sometiera a una lipólisis láser.

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De acuerdo con información revelada por Noticias Caracol, una enfermera que estuvo en el lugar declaró ante las autoridades que revisó a la paciente después del procedimiento y encontró señales que le generaron preocupación. La versión conocida por ese medio indica que Yulixa estaba “muy somnolienta” y que, ante ese estado, el anestesiólogo y Eduardo David Ramos regresaron al establecimiento para atenderla.

Examen médico de Yulixa revelado por Noticias Caracol

La advertencia después del procedimiento

Según la declaración citada por Noticias Caracol, Yulixa llegó una hora tarde a la cita, firmó el consentimiento informado y pagó COP 3.700.000 pesos por la intervención. Luego fue preparada por la enfermera, quien le indicó que se retirara la ropa y se pusiera las prendas requeridas para tomarle fotos y medidas.

Después, según el mismo relato, pasó el anestesiólogo identificado como el “doctor Leo”, quien la canalizó, la valoró y le hizo preguntas previas al procedimiento. Posteriormente ingresó Eduardo David Ramos, señalado por las autoridades como presunto implicado, y le preguntó a Yulixa qué resultados esperaba de la lipólisis.

El momento central del testimonio aparece después de las 3:00 de la tarde, cuando la enfermera volvió a revisar a la paciente antes de retirarse del lugar. En esa revisión, según su declaración, Yulixa estaba acostada boca abajo en una camilla y presentaba un estado de somnolencia que encendió las alertas.

“Yo ya estaba desocupada, voy y reviso a Yulixa antes de irme. Ingreso a verla y Yulixa estaba en la camilla acostada boca abajo, pero Yulixa estaba muy somnolienta”, dice la declaración revelada por Noticias Caracol.

Luego de esa observación, la enfermera aseguró que llamó a María Fernanda Delgado Hernández, señalada dentro del caso como propietaria del centro estético. Según su versión, Delgado Hernández revisó a la paciente, contactó al anestesiólogo y pidió que Ramos regresara al establecimiento, pues ya se había retirado.

La ambulancia y el oxígeno

El testimonio también deja una frase que hoy resulta central para la investigación: ante el deterioro que habría presentado la paciente, se contempló la posibilidad de solicitar atención médica externa.

“María Fernanda me indica que cualquier cosa ella pide una ambulancia y llevan a la paciente por urgencias”, quedó consignado en la versión conocida por Noticias Caracol.

Sin embargo, otro relato incluido en el expediente, entregado por una esteticista del lugar, señala que Delgado Hernández le habría pedido bajar una bala de oxígeno para suministrárselo a Yulixa mientras ubicaban nuevamente a los médicos que ya se habían ido del centro estético. Pese a esas señales descritas por trabajadoras del establecimiento, el anestesiólogo habría dejado registrado en una hoja que la paciente toleró el procedimiento y salió sin complicaciones.

La Fiscalía continúa investigando el caso. Fuentes de Medicina Legal dieron a conocer que Yulixa habría muerto por una embolia pulmonar, mientras las autoridades avanzan en el proceso contra los presuntos implicados tanto en Colombia como en Venezuela y se esperan los dictamenes finales por las autoridades para concer la totalidad de los hechos.