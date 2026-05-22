Golpe a la delincuencia en TransMilenio: caen ladrones en flagrancia tras masiva toma de la Caracas

Un despliegue operacional de más de seis horas consecutivas en la troncal de la Avenida Caracas desarticuló varias dinámicas delictivas que operaban bajo la modalidad de ‘cosquilleo’ y receptación en el centro y norte de la capital. La intervención, que articuló a la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional y la Secretaría Distrital de Seguridad, se concentró en el tramo entre la estación Flores (calle 67) y la calle 22, dejando como saldo inmediato la captura en flagrancia de tres delincuentes dedicados al hurto de dispositivos móviles, además de intervenciones de control en zonas de alto impacto social.

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El operativo mutó rápidamente hacia los entornos comerciales de las localidades de Santa Fe y Los Mártires, donde las autoridades ejecutaron requisas y verificaciones de antecedentes penales. El foco de las acciones policiales se centró en mitigar los factores de inseguridad que golpean a los usuarios del sistema articulado TransMilenio durante las horas pico de la tarde y la noche, logrando neutralizar puntos críticos utilizados habitualmente para la evasión del pasaje, las riñas recíprocas y el comercio ilícito.

Audífonos desconectados delataron a delincuente en la estación Flores

Uno de los casos más relevantes reportados por la fuerza pública ocurrió en la estación Flores, donde un sujeto fue sorprendido con un dispositivo de alta gama robado minutos antes. El capturado intentó desviar la responsabilidad penal asegurando a los uniformados que había encontrado el teléfono tirado en el suelo de un articulado. Sin embargo, la víctima, una ciudadana que se percató del robo cuando sus audífonos bluetooth se desconectaron de forma imprevista, desvirtuó la versión del implicado.

Al comunicarse a su propio número telefónico para rastrear el paradero del aparato, la mujer fue atendida por una patrullera de la Policía Nacional que ya procesaba al sospechoso en el lugar de los hechos. Tras confirmarse el delito bajo la modalidad de cosquilleo, el hombre fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Paloquemao, donde se inició la respectiva judicialización.

Respecto a la ofensiva institucional, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, enfatizó de manera contundente la estrategia distrital:

“Estas intervenciones buscan cerrarles cada vez más el espacio a los delincuentes y recuperar zonas estratégicas para los ciudadanos. No vamos a permitir que estructuras criminales se apropien del sistema de transporte ni de los entornos de la ciudad para afectar la seguridad y la convivencia”.

Allanamiento en ‘pagadiarios’ revela red de receptación de vehículos menores

La estrategia policial no se limitó a las plataformas de TransMilenio. Los uniformados ingresaron a múltiples residencias tipo ‘pagadiarios’ en la localidad de Santa Fe para auditar sus condiciones de funcionamiento legal. En uno de estos inmuebles, específicamente dentro del área destinada a la administración, las patrullas detectaron una patineta eléctrica que figuraba como hurtada desde el pasado mes de febrero en la calle 26 con carrera 68, donde tres sujetos armados habían despojado a su propietaria.

El cruce de datos de los números de chasis y motor confirmó la orden de incautación vigente. Ante el hallazgo de la prueba delictiva y otras irregularidades de carácter normativo, el establecimiento comercial recibió una sanción de suspensión temporal de actividades por un periodo de ocho días.

El balance consolidado de este despliegue masivo incluyó la conducción de 11 personas al Centro de Traslado por Protección (CTP) por propiciar riñas e incurrir en la venta ilegal de pasajes, el cierre preventivo de cuatro pagadiarios, casas de lenocinio, cigarrerías y bodegas de reciclaje clandestinas. Asimismo, cuadrillas operativas del Distrito retiraron seis toneladas de basura y recuperaron cerca de cuatro kilómetros de espacio público sobre la troncal Caracas.