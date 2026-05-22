Avión de la Policía fue atacado a bala al despegar en Norte de Santander: aterrizó con heridos

Hasta el momento se conoce que son tres policías resultaron heridos este viernes luego de que ráfagas de fusil impactaran el avión institucional en el que se movilizaban, justo cuando despegaba del aeropuerto Aguas Claras del municipio de Ocaña, en Norte de Santander. Bajo fuego, la tripulación logró estabilizar la aeronave y completar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, salvaguardando la vida de los ocupantes.

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El ataque se registró pasadas las 12:50 p. m., momento en el cual el avión iniciaba su maniobra de ascenso desde la cabecera 01 de la pista, cubriendo la ruta Ocaña-Bogotá. De acuerdo con el reporte oficial emitido conjuntamente por la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte, los disparos fueron efectuados desde el exterior del perímetro de la terminal aérea.

Ráfagas contra la tripulación en pleno ascenso

Los proyectiles perforaron la estructura del avión durante los segundos críticos del despegue. Sobre el estado de los ocupantes, la Dirección General de la Policía Nacional entregó el incial balance oficial:

“Como resultado de esta acción criminal, tres uniformados resultaron lesionados sin gravedad y fueron remitidos a un centro médico para su respectiva valoración. Actualmente se encuentran estables. En la aeronave se movilizaban 14 funcionarios de la Institución, correspondientes a cuatro tripulantes y 10 pasajeros. Los demás ocupantes fueron verificados por personal médico y se encuentran ilesos”.

Pese a los daños sufridos en pleno vuelo, el comandante de la aeronave mantuvo el control del equipo. A su llegada a Bogotá, la torre de control ordenó una restricción temporal en la Pista Sur y los bomberos rodearon la aeronave conforme a los manuales de emergencia.

La institución policial destacó en su documento oficial la maniobra que impidió un desenlace fatal:

“Gracias a la pericia, capacidad de reacción y profesionalismo de la tripulación, la aeronave logró continuar su trayectoria y aterrizar de manera segura en el aeropuerto El Dorado de Bogotá”.

Despliegue investigativo y rechazo del Gobierno

Equipos técnicos y de policía judicial ya adelantan las inspecciones para determinar el nivel de afectación de la aeronave, mientras se activó un bloque de búsqueda en el Catatumbo. La Policía advirtió que “fueron activadas todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para identificar y capturar a los responsables de este hecho violento”.

Por su parte, el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil emitieron un pronunciamiento conjunto condenando la agresión, advirtiendo que este ataque vulnera directamente los tratados internacionales de seguridad aérea, y enviaron un mensaje contundente sobre la operatividad de las terminales:

“El Gobierno nacional reitera que las terminales aéreas y las aeronaves del país constituyen una infraestructura esencial y protegida. Por lo tanto, ninguna acción violenta detendrá el compromiso de las instituciones del Estado de garantizar la conectividad, la movilidad integral y la seguridad operacional en todo el territorio nacional”.

Hasta el momento, las autoridades político-militares no han atribuido la autoría del atentado a ninguna estructura en específica, ni ningún grupo armado ilegal se ha adjudicado a este suceso. Las investigaciones continúan bajo estricta reserva sumarial por parte de la Fiscalía General de la Nación y la justicia penal militar, quienes recopilan testimonios y evidencias en el perímetro de Ocaña para esclarecer con certeza qué organización criminal ejecutó el disparo de las ráfagas de fusil.