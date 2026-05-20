El inédito y desgarrador video con el que la sobrina de Yulixa Toloza la despidió con emotivos recuerdos

Un emotivo video publicado a través de Instagram reveló en las últimas horas la faceta más íntima y familiar de Yulixa Toloza, la estilista de 52 años cuyo cuerpo fue hallado el pasado 19 de mayo en Apulo, Cundinamarca. La pieza audiovisual, compuesta por fotografías y grabaciones caseras inéditas, sirvió como escenario para que sus seres queridos le dieran un último adiós, alejándose de los detalles judiciales que rodearon su trágica muerte tras someterse a una lipólisis láser en un centro clandestino del barrio Venecia, al sur de Bogotá.

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Su sobrina compartió una recopilación de momentos donde se observa a Toloza alegre, participando en reuniones, viajes y celebraciones familiares. El homenaje inicia con una frase contundente que enmarca el duelo de sus allegados: “Supongo que extrañarte es el privilegio de haberte vivido”.

“Hermanos de alma y vida”: la historia familiar de Yulixa

El relato expuesto en la red social detalla cómo la mujer se integró al núcleo de su hogar desde la primera infancia. Según la publicación, Yulixa llegó a la casa de sus padres cuando apenas tenía dos años de edad. Allí creció a la par de Alexis, Hendrik y Sahir, a quienes el texto describe “no como familia adoptada, sino como hermanos de alma y vida”.

La dedicatoria hace énfasis en la personalidad pujante de la víctima. Mientras otros integrantes se mudaron a distintas zonas, Toloza decidió establecerse en la capital del país, donde “con esfuerzo y pulmón” logró fundar su propio salón de belleza y materializar sus proyectos personales sin desligarse de sus parientes. Aguayo la calificó textualmente en su mensaje como “la persona más alegre, más positiva y más echada pa’lante que conocimos”.

El recuerdo imborrable de “la tía Yuli”

Uno de los fragmentos más sensibles del material videográfico resalta el vínculo que la mujer forjó con las nuevas generaciones. El homenaje la señala como “la mejor tía del mundo”, destacando que abrazaba y cuidaba a sus sobrinos como si fueran hijos propios, un rol protector que posteriormente extendió al convertirse en tía abuela.

Para ilustrar este cariño, la publicación cierra con una breve grabación aficionada en la que una niña pequeña dialoga con un familiar. Ante la pregunta sobre a dónde quiere ir, la menor responde de inmediato: “Con tía Yuli”. Cuando le consultan el motivo, la niña contesta entre risas: “Para que ella pueda cortar mi cabello”. La despedida pública concluye con un mensaje directo de su familia: “Gracias por tanto amor, Yuli”.

El desenlace del operativo policial

Mientras el entorno cercano de la estilista transita el duelo, las autoridades colombianas continúan procesando los hallazgos en la vía que comunica a Apulo con Anapoima. El cadáver de Toloza fue ubicado específicamente en el kilómetro 44, tendido sobre la vegetación en una zona boscosa de difícil visibilidad desde la carretera principal. El operativo exigió la intervención de unidades especializadas de la Sijín y el despliegue de drones para ubicar las coordenadas exactas de la escena.

La investigación de este caso de negligencia estética deja hasta el momento un saldo de cinco personas presuntamente implicadas en la intervención irregular y el posterior traslado del cuerpo.