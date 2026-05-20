Presidente Petro volvió a hablar de Juliana Guerrero: “no se ha comprobado que no estudió en esa universidad”

El presidente Gustavo Petro ha sido duramente cuestionado por su cercanía con Juliana Guerrero, la antigua asesora del Ministerio del Interior que fue imputada por la Fiscalía tras encontrar presuntas irregularidades en la expedición de su título como contadora. Pues bien, en las últimas horas el primer mandatario volvió a referirse al caso.

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En una entrevista con la emisora Caracol Radio, el presidente Petro defendió a Juliana Guerrero y señaló que durante su gobierno ha desvinculado a todas las personas sobre las cuales han recaído sospechas de corrupción. Entre otras cosas, aseguró que él cometió un “error” al presentarla durante un consejo de ministros, pues poco después empezaron a circular rumores falsos que advertían que sostenía una relación sentimental con ella.

Adicionalmente, señaló que aunque su hoja de vida había sido publicada para llegar al Viceministerio de las Juventudes, lo cierto es que no hubiera podido hacerlo debido a que tenía que tener más de 25 años y hoy en día apenas tiene 23.

El primer mandatario también habló sobre la reciente imputación que le hizo la Fiscalía a la joven, pues se habrían presentado mútiples irregularidades en la obtención de su título de contadora en la Fundación San José que más tarde fue revocado.

“A la señora Juliana Guerrero hasta el día de hoy no se le ha comprobado que no estudió en esa universidad. Se lo dejaremos a la justicia, porque hay un proceso judicial”, expresó el presidente Petro.

Luego, señaló que en la Universidad del Cesar fue amenazada de muerte y tuvo que salir con su familia de esa región.

Por último, advirtió que los señalamientos contra Guerrero no representan para él una muestra de los auténticos hechos de corrupción que afectan al país.

“Ese no es el gran hecho de corrupción de Colombia. El gran hecho de corrupción de Colombia es que tenemos mafias infiltradas en el Estado. El gran hecho de corrupción de Colombia es que buena parte de los congresistas extorsionan al gobierno”, sostuvo el primer mandatario.