Intentaron secuestrar al senador Alexander López: Petro pidió mayor presencia de la Fuerza Pública

A través de su cuenta oficial en la red social X, el presidente Gustavo Petro aseguró que el senador Alexander López Maya fue víctima de un intento de secuestro por parte de las disidencias al mando de alias Iván Mordisco y alias Marlón.

(Lea más noticias de Colombia dando clic en: “Casi apuñalan a un compañero”: Uribe sobre video que muestra a manifestante con una navaja afuera de su casa).

De acuerdo con la versión compartida por el primer mandatario, el vehículo en el que se estaba desplazando el congresista del Pacto Histórico fue objeto de ráfagas de fusil.

“El senador por seguridad cambio de carro desde el comienzo de su trayecto y se movilizaba un poco más adelante. El carro del alcalde de Santander de Quilichao también fui atacado y ambos habían salido del mismo punto (SIC)”, puntualizó el presidente Petro en su trino.

Los hechos se presentaron en la vía que comunica a Popayán y Cali. De hecho, según el primer mandatario, el ataque se presentó apenas a un kilómetro del lugar donde el grupo armado ilegal había perpetrado otro atentado que cobró la vida de 21 civiles.

Luego, les hizo un duro llamado a las Fuerzas Militares para garantizar la seguridad en esta región. “¿Por qué un punto que es atacado permanentemente por el grupo armado no tiene vigilancia de la fuerza armada en el lugar? La Panamericana debe ser vigilada de manera permanente y con capacidad de respuesta ante los drones", concluyó el presidente Petro en su trino.

Iván Cepeda se solidarizó con el senador Alexander López

Varias figuras políticas manifestaron su solidaridad con el senador tras estos graves hechos, entre ellas el también senador y candidato presidencial del Pacto histórico, Iván Cepeda.

"Mi más enérgico rechazo al intento de secuestro, que acaba de perpetrarse contra el Senador y compañero Alexander López. Informaciones preliminares indican que esta macabra acción es obra de un grupo de las disidencias. Solicito a las autoridades investigación eficaz y la captura de los autores de este hecho criminal“, comentó Cepeda en su cuenta de X.