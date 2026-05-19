“Casi apuñalan a un compañero”: Uribe sobre video que muestra a manifestante con una navaja afuera de su casa

En su cuenta oficial en la red social X, el expresidente Álvaro Uribe dio detalles de una riña que se presentó a las afueras de su casa en Rionegro, Antioquia. La confrontación se dio entre activistas que habían pintado un mural sobre los falsos positivos y simpatizantes del exmandatario, quienes más tarde consiguieron tapar el mural.

(Lea más sobre estos hechos dando clic en: Tensión en la casa de Uribe: manifestantes pintaron mural sobre falsos positivos y el expresidente llegó a borrarlo).

Pero quizás uno de los hechos más graves se presentó a raíz de un enfrentamiento entre ambos bandos. Uno de los simpatizantes del expresidente tenía un bate en la mano y salió corriendo para encarar a los manifestantes. En ese momento, se observa que uno de los activistas que estaban protestando por las víctimas de falsos positivos tenía una navaja en la mano.

Ante estos hechos, el expresidente Uribe hizo un duro pronunciamiento en sus redes sociales. “Los alumnos de Cepeda casi apuñalan a un compañero nuestro”, comentó el expresidente en su cuenta de X. Con ello, hacía referencia al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a quien el expresidente señaló sin pruebas de estar detrás de los desmanes.

Congresista del Pacto dio versión sobre lo ocurrido a las afueras de la casa de Uribe

No obstante, quien sí estuvo adelantando esta protesta fue el congresista del Pacto Histórico Hernán Muriel, quien dio su versión sobre lo ocurrido.

“No puedo creer que sean tantas las mentiras en tan poco tiempo. Si me di cuenta de algo hoy, es que Álvaro Uribe no respeta ni su propia palabra. Menos mal todo está grabado, tenemos registro completo del suceso y lo publicaremos. Quieren meter a Iván Cepeda en esta coyuntura porque se ven acorralados. Pero esta iniciativa de pedagogía de la memoria se dio con organizaciones sociales, defensores de DDHH, víctimas, medios alternativos y ciudadanía en general”, sostuvo el congresista, también a través de su cuenta en X.