Fico Gutiérrez se solidarizó con Uribe luego de que manifestantes pintaron mural de falsos positivos cerca a su casa

En las últimas horas se registró una compleja situación de orden público a las afueras de la casa del expresidente Álvaro Uribe en el municipio de Rionegro, Antioquia. A unos 300 metros del predio, varios manifestantes pintaron un mural alusivo a las víctimas de falsos positivos. Allí se registró un grave enfrentamiento entre los manifestantes y los simpatizantes del expresidente Uribe.

Ante estos hechos, varios líderes políticos cercanos al exmandatario le manifestaron su solidaridad, entre ellos el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

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“Toda nuestra solidaridad con usted y con su familia, Presidente Uribe. Los que hablan de paz son aquellos que más generan violencia. El mismo método que utilizaron en la última campaña a la Alcaldía de Medellín. Esas mismas personas llegaban para boicotear los recorridos por las calles y luego posaban de víctimas. Eso sí, ni una palabra de parte de ellos frente a la corrupción del gobierno Petro, ni mucho menos, cuestionamientos en contra de los homicidios de las Farc, ELN, Clan del Golfo y demás estructuras criminales”, manifestó el alcalde de Medellín a través de su cuenta oficial en la red social X.

Adicionalmente, se fue lanza en ristre contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues consideró que no está protegiendo a sus contradictores.

“Es un mandado. Acaso pretenden crear una guerra civil en Colombia? No hay garantías para quienes somos oposición democrática al gobierno Petro. Muy grave esto. Estas acciones de hostigamiento a la oposición deben parar ya. Petro, dé la orden de calmar a los instigadores”, puntualizó el alcalde de Medellín.

Congresista del Pacto se pronunció

El congresista del Pacto Histórico que impulsó la manifestación cerca de la casa de Uribe se pronunció sobre lo ocurrido y rechazó la posición del exmandatario, quien había señalado al candidato presidencial Iván Cepeda por estos hechos.

“No puedo creer que sean tantas las mentiras en tan poco tiempo. Si me di cuenta de algo hoy, es que Álvaro Uribe no respeta ni su propia palabra. Menos mal todo está grabado, tenemos registro completo del suceso y lo publicaremos.Quieren meter a Iván Cepeda en esta coyuntura porque se ven acorralados. Pero esta iniciativa de pedagogía de la memoria se dio con organizaciones sociales, defensores de DDHH, víctimas, medios alternativos y ciudadanía en general“, puntualizó Muriel en un trino publicado en su cuenta de X.