Esta sería la posible causa de muerte de Yulixa Toloza y el paso a paso de la búsqueda que explicó el alcalde Galán

La causa exacta de la muerte de Yulixa Toloza aún deberá ser establecida por Medicina Legal, una precisión que será determinante para entender qué ocurrió después del procedimiento estético al que acudió en el sur de Bogotá. Mientras tanto, el alcalde Carlos Fernando Galán entregó nuevos detalles sobre cómo avanzó la búsqueda desde la noche en la que la mujer fue reportada como desaparecida, luego de que una amiga alertara a las autoridades por no encontrarla en el centro estético al que había ingresado horas antes.

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El caso de Yulixa Toloza sigue bajo investigación y mantiene varias preguntas abiertas sobre qué ocurrió durante el procedimiento estético, en qué momento murió y quiénes participaron en el traslado y posterior ocultamiento de su cuerpo. De acuerdo con información de Medicina Legal, la institución ya confirmó plenamente su identidad mediante huellas decadactilares, pese al alto grado de descomposición en el que fue encontrado el cuerpo.

Sin embargo, la causa exacta de muerte todavía no ha sido establecida de forma pública. Según reportó el El Tiempo, investigadores manejan como hipótesis preliminares una posible trombosis, efectos asociados al sedante que se le habría aplicado o incluso una eventual perforación de un órgano vital durante el procedimiento. Por ahora, cualquier conclusión deberá esperar el dictamen definitivo de Medicina Legal.

“Ya sabíamos que no estaba en Bogotá”: Galán

En entrevista con Citytv, el alcalde Carlos Fernando Galán explicó que la primera alerta llegó al 123 la noche del miércoles 13 de mayo. Según dijo, desde ese momento se inició “la búsqueda con todas las entidades del distrito”, luego de que una amiga de Yulixa reportara que la había visto en mal estado tras el procedimiento.

Galán aseguró que, al comienzo, las autoridades verificaron si la mujer había ingresado a algún hospital de la ciudad, pero no encontraron registros que coincidieran con sus características. “Al día siguiente arrancó la investigación de una persona desaparecida. No estaba en ningún hospital del distrito”, señaló el mandatario.

El alcalde agregó que la investigación permitió establecer hacia el final del 14 de mayo que Yulixa habría sido sacada de Bogotá la misma noche del 13. Incluso, según su relato, eso habría ocurrido antes de que se recibiera la llamada al 123. “Al parecer ya había salido de Bogotá”, dijo Galán.

Galán también explicó por qué la Alcaldía mantuvo prudencia en sus pronunciamientos públicos. “La investigación nos pedía ser muy prudentes porque estaban avanzando. Ya sabíamos que no estaba en Bogotá, pero teníamos que ser prudentes para no alertar a los delincuentes de la información que tenía la Policía”, afirmó.

Los delitos que se investigan

La Fiscalía 202 de la Dirección Seccional de Bogotá abrió inicialmente el proceso por desaparición forzada, pero el caso habría cambiado de rumbo hacia delitos como homicidio, ocultamiento de evidencia, omisión de socorro y desaparición forzada.

Hasta el momento se conoce que capturados son María Fernanda Delgado Hernández, señalada como administradora o dueña del establecimiento Beauty Láser, su pareja, Edinson Torres Sarmiento, y Eduardo David Ramos Ramos, quien habría realizado el procedimiento. También fueron detenidos en Cúcuta Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, relacionados con el vehículo que habría sido usado para sacar a Yulixa de Bogotá.

Según la información conocida hasta ahora, los tres primeros deberán responder por desaparición forzada, homicidio, ocultamiento de evidencia y omisión de socorro. Los dos detenidos en Cúcuta serían procesados por desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Asimismo, el alcalde aseguró que el Distrito ha sellado 218 sitios por diferentes razones, la mayoría de ellos por no cumplir las condiciones exigidas para realizar procedimientos de este tipo. Las autoridades sanitarias reiteraron la urgencia de verificar cualquier IPS a través del portal oficial de la Secretaría de Salud (saludcapital.gov.co) También pidió que la ciudadanía alerte a las autoridades cuando identifique establecimientos que ofrezcan estos servicios sin estar habilitados.

El dictamen definitivo de Medicina Legal será uno de los elementos centrales para establecer la causa de muerte y definir el alcance de las imputaciones. De igual forma, las autoridades pertinentes deberán precisar la participación de cada uno de los capturados en el procedimiento, el traslado del cuerpo y los hechos posteriores a la desaparición reportada el 13 de mayo.