Ataque terrorista en Suárez, Cauca, dejó un subteniente del Ejército muerto y seis militares heridos

Por medio de un pronunciamiento oficial, la Tercera División del Ejército Nacional informó que durante la tarde de este martes 19 de mayo se registró un grave ataque terrorista contra sus uniformados en zona rural del municipio de Suárez, Cauca. El primer balance de las autoridades advierte que un subteniente falleció y otros seis militares resultaron heridos.

(Lea también: Intentaron secuestrar al senador Alexander López: Petro pidió mayor presencia de la Fuerza Pública).

“En la tarde de este 19 de mayo de 2026, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 14, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5, fueron objeto de un ataque con explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas por presuntos integrantes del grupo residual estructura Jaime Martínez, mientras adelantaban operaciones militares en la vereda Cañutico, municipio de Suárez, Cauca", indicó la Tercera División del Ejército a través de su cuenta oficial en la red social X.

Así mismo, indicaron que como consecuencia de estas acciones terroristas falleció el subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero. Mientras tanto, seis soldados profesionales que quedaron heridos fueron atendidos por enfermeros militares y posteriormente remitidos a centros asistenciales en el Cauca.

“De manera inmediata, las tropas en el sector recibieron apoyo aéreo y continúan desarrollando operaciones militares para neutralizar esta amenaza y contrarrestar el accionar criminal de esta estructura armada ilegal que delinque en el norte del departamento”, advirtió la Tercera División del Ejército.

De otro lado, manifestaron su rechazo al uso de artefactos explosivos lanzados con drones y advirtieron que este modus operandi no solo afecta a la Fuerza Pública, sino que también afecta a la población civil.

“Así mismo, la Institución lamenta profundamente la muerte del subteniente Bedoya, quien ofrendó su vida en cumplimiento del deber, a la vez que brinda acompañamiento, a través de un equipo multidisciplinario, a sus familiares y a los militares heridos tras esta acción criminal. El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares sostenidas para proteger a las comunidades y debilitar el accionar de los grupos armados organizados que delinquen en el suroccidente colombiano”, concluyó la Tercera División.