¿Falló el fusil Jaguar? Indumil respondió tras accidente que dejó militares heridos en Tolemaida

Un técnico y un suboficial de las Fuerzas Militares terminaron en el médico luego del fallo operativo de dos de los nuevos fusiles de asalto Jaguar, durante una serie de pruebas técnicas en el Centro Nacional de Entrenamiento (CENAE) de Tolemaida. La Industria Militar de Colombia (Indumil) rompió el silencio sobre el hecho y atribuyó la emergencia a desajustes en el sistema de cierre del armamento, lo que generó la liberación no controlada de gases en plena zona de tiro.

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El suceso ocurrió en el marco de las jornadas de validación programadas entre el jueves 14 y el sábado 16 de mayo de 2026. Apenas una semana atrás, el 8 de mayo, el Gobierno Nacional había presentado este modelo armamentístico, proyectado para reemplazar progresivamente a la histórica dotación de fusiles Galil de diseño israelí.

El origen mecánico de la explosión controlada

Frente a las dudas que despertó el incidente sobre la seguridad del nuevo proyecto de soberanía industrial, la entidad estatal entregó las causas exactas del percance. El análisis técnico de los equipos interdisciplinarios determinó que la falla obedeció puntualmente a “condiciones de cierre mecánico no óptimas”.

El documento emitido por la industria de defensa precisa que los eventos registrados son consecuencia de “ajustes del sistema de cierre y aseguramiento del cañón”. La institución catalogó esta liberación de gases como un riesgo inherente a los procesos de maduración y fortalecimiento técnico de cualquier dispositivo que se encuentre en esta fase de desarrollo.

Durante las evaluaciones de campo se encontraban presentes 12 funcionarios especializados pertenecientes al Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, quienes actuaban como veedores del comportamiento del arma.

El estado de salud del personal militar

El impacto humano tras el estallido fue controlado bajo los protocolos de emergencia del polígono. Aunque inicialmente trascendió información sobre dos soldados lesionados en el rostro y las extremidades superiores por cuenta de la expulsión de esquirlas y fragmentos metálicos, Indumil clarificó el diagnóstico definitivo de los uniformados afectados.

Luego de los respectivos procedimientos de asepsia en el complejo médico de Nilo, Cundinamarca, el personal sanitario descartó afectaciones de gravedad. La vocería oficial confirmó que se detectaron “lesiones superficiales únicamente en uno de los participantes, sin compromiso adicional a su integridad”. Los involucrados ya se encuentran estables y fuera de peligro.

¿Qué pasará con la producción del armamento nacional?

A pesar de la alteración en los entrenamientos, la hoja de ruta establecida desde 2020 para la fabricación del dispositivo sigue activa. Los delegados de la Fuerza Pública continúan en los campos de prueba aportando retroalimentación técnica, dado que los fusiles también demostraron un comportamiento funcional a favor en la reducción de peso, ergonomía y maniobrabilidad.

El plan de revalidación técnica sigue su curso. La entidad recalcó de forma oficial que “las fases del desarrollo continuarán hasta garantizar el cumplimiento integral de las especificaciones operacionales”. La prioridad inmediata será perfeccionar el aseguramiento mecánico del cañón, antes de entregar la dotación final al personal que tendrá a cargo la defensa territorial del país.