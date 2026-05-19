La peligrosa trampa de los parches para adelgazar: Invima emitió alerta urgente por este famoso producto

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ordenó el retiro inmediato y emitió una alerta sanitaria contra los parches para la pérdida de peso denominados “GLP-1 PATCHES (LUMESSA)”. La autoridad sanitaria confirmó que el producto se comercializa de forma masiva e ilegal a través de plataformas digitales y redes sociales en Colombia, careciendo de cualquier registro que avale su seguridad, calidad o eficacia.

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La venta de este artículo, publicitado falsamente como un método rápido y efectivo para reducir medidas corporales, viola el Decreto 677 de 1995. Al no haber pasado por los laboratorios de evaluación del Invima, los componentes reales de los parches son desconocidos, lo que eleva exponencialmente el riesgo de reacciones adversas graves, toxicidad o fallas sistémicas en los consumidores que buscan soluciones estéticas de manera rápida.

El peligro oculto detrás de la promesa del “efecto milagro”

La utilización del término “GLP-1” en el empaque y en su mercadeo representa un grave engaño. Los análogos del GLP-1 (como el semaglutide o liraglutide) son principios activos comprobados que transformaron el tratamiento médico de la obesidad y la diabetes, pero cuyo uso requiere obligatoriamente una prescripción detallada y estricto seguimiento clínico. La distribución sin receta médica de parches que pretenden imitar, o peor aún, contener estas sustancias a través de vías transdérmicas, burla por completo los canales autorizados y expone al público a un inminente daño sistémico.

Frente a esta amenaza a la salud pública, William Saza, coordinador de Farmacovigilancia de la entidad, detalló la gravedad de la situación con una advertencia contundente para los compradores en línea:

“Este producto no tiene registro sanitario, por lo tanto no ha sido evaluado en calidad, en seguridad y eficacia. Es muy importante recomendar que este producto representa un riesgo para la salud, especialmente no se recomienda atender a falsas expectativas sobre reducción rápido de peso (...) recomendamos nuevamente no adquirir estos productos que no tienen registro sanitario por los riesgos que esto conlleva contra la salud de los consumidores”.

Invima alerta por parches para bajar de peso ilegales Archivo: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Acciones inmediatas para los consumidores y el comercio

Este operativo de alerta se enlaza directamente con el Informe de Seguridad No. 143-2025 de la misma entidad, donde ya se imponían controles estrictos a los medicamentos basados en estas hormonas debido a sus fuertes implicaciones metabólicas. La estrategia comercial detrás de ‘Lumessa’ se basa en aprovecharse de la alta demanda de medicamentos de marca y el auge en internet, operando en la clandestinidad y esquivando los entes reguladores de las aduanas.

Ante el hallazgo y el riesgo expuesto, el Invima solicitó a los ciudadanos suspender inmediatamente la aplicación cutánea de estos parches si ya los adquirieron. Al mismo tiempo, se pide denunciar ante las secretarías de salud o directamente en la web institucional los perfiles de redes, páginas de comercio electrónico o droguerías físicas donde se estén ofreciendo.

Por su parte, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y los establecimientos comerciales formales tienen la obligación inmediata de activar protocolos de inspección interna. De igual forma, los centros hospitalarios deberán notificar oficialmente cualquier cuadro clínico de intoxicación o alteración metabólica en pacientes que tenga relación documentada con el uso de los mencionados parches, bloqueando así su expansión en el mercado nacional.