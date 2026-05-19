Investigador de la Defensoría murió tras brutal agresión al salir de un bar en Bogotá: denuncian presunta negligencia policial

El fallecimiento de Miguel Ángel Ramírez, un joven de 22 años que se desempeñaba como investigador de la Defensa Pública en la Regional Cundinamarca de la Defensoría del Pueblo, desató una fuerte controversia en la capital del país. Su muerte se produjo luego de sufrir muerte cerebral a causa de un trauma craneoencefálico severo, provocado por una agresión física durante una riña callejera en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. La familia de la víctima denunció públicamente que un uniformado de la Policía Metropolitana presenció el altercado y permitió que la violencia escalara, además de dejar en libertad a los presuntos atacantes.

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Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado 16 de mayo en el sector de Carvajal, sobre la avenida Primero de Mayo, luego de que Ramírez y sus acompañantes salieran de un establecimiento nocturno. En ese punto se originó una discusión verbal con hombres que derivó rápidamente en agresiones físicas. Testigos presenciales aseguran que la víctima recibió un impacto letal en la cabeza mientras se encontraba vulnerable.

Testigo clave denuncia inacción de la Policía en Kennedy

Un familiar directo de la víctima, quien solicitó la reserva de su identidad por motivos de seguridad, entregó una declaración en la que cuestionó severamente el procedimiento de las autoridades que atendieron el caso en el cuadrante.

De acuerdo con el relato del allegado a Citytv, la agresión final se produjo cuando el joven ya estaba indefenso. “Estuvo en el piso, le pegaron una patada cuando ya tuvo un derrame, después lo llevaron al hospital y dijeron que tuvo muerte cerebral”, detalló el testigo al canal, quien además lanzó un duro señalamiento contra el uniformado que se encontraba en el sitio: “Salían de un bar por el sector del Carvajal en la Primera de Mayo, hubo una discusión con unas personas, un policía estaba presente, dejó que la discusión siguiera, llegaron a los golpes, tampoco intervino al ver que había golpes de por medio”, reportó Citytv.

La frustración de los familiares aumentó tras conocerse que los implicados en el ataque físico no fueron judicializados de inmediato. “Lo que se sabe es que el policía detuvo a las personas que estuvieron involucradas en la pelea y luego, en un momento, los dejó libres”, sentenció el denunciante al medio de la capital.

Exigencia institucional contra la impunidad en Bogotá

La muerte violenta del funcionario público provocó el rechazo institucional de la Defensoría del Pueblo. Por lo que, por medio de sus redes sociales la entidad se pronunció a través de un comunicado y se formalizó la petición de justicia:

“Con profundo dolor lamentamos la muerte de Miguel Ángel Ramírez, investigador de la Regional Cundinamarca, un joven de apenas 22 años que iniciaba su camino profesional con compromiso y vocación de servicio. Acompañamos de corazón a su familia, amistades y compañeros y compañeras de la Regional en este momento tan difícil. Nos unimos a su dolor y enviamos un abrazo solidario a quienes hoy sienten su ausencia. Esperamos que las autoridades esclarezcan con prontitud lo ocurrido y que este hecho no quede en la impunidad”.

Por su parte, la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, reafirmó el estado de luto en la entidad mediante una declaración pública directa: “Duelo en nuestro equipo. Miguel Ángel era un joven investigador de la Defensa Pública. Murió violentamente esta madrugada. Nuestra solidaridad con su familia y amigos”.

Mientras el cuerpo investigativo de la Policía Metropolitana de Bogotá avanza en la recolección de videos de cámaras de seguridad de la zona comercial de Carvajal para verificar la identidad de los agresores y establecer la veracidad de la denuncia sobre la omisión de socorro policial, los seres queridos de Ramírez realizan jornadas de oración y velaciones, exigiendo que el caso no quede archivado en la impunidad.