El último baile de Modric: Croacia revela sus 26 convocados y enciende las alarmas en el camino de Colombia

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 sigue sumando protagonistas de peso. Este lunes, el seleccionador Zlatko Dalic oficializó la lista de convocados de la Selección de Croacia, confirmando que su eterno capitán, Luka Modric, disputará su quinta cita mundialista. A sus 40 años, el centrocampista del AC Milán liderará un bloque que combina la veteranía de su generación dorada con la irrupción de jóvenes talentos que ya brillan en las grandes ligas de Europa.

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Juventud y jerarquía: La fórmula de Dalic

El cuadro croata presenta una nómina sumamente competitiva. Además de figuras consagradas como Mateo Kovacic, Ivan Perisic y Josko Gvardiol (quien regresa tras superar una lesión en el Manchester City), Dalic ha apostado por la renovación en líneas clave:

Luka Vuskovic: El joven defensa del Hamburgo, sensación de la Bundesliga, llega como una de las promesas a seguir.

El joven defensa del Hamburgo, sensación de la Bundesliga, llega como una de las promesas a seguir. Martin Baturina: El mediapunta, figura en el Como de Cesc Fábregas en Italia, aporta la creatividad necesaria para el recambio generacional.

El técnico croata también ha dejado una reserva de siete jugadores en preaviso, blindando al equipo ante cualquier eventualidad física antes del viaje a Norteamérica.

¿Colombia vs. Croacia en dieciseisavos? El escenario del cruce

La publicación de esta lista ha generado un eco inmediato en territorio colombiano. Debido a la estructura del torneo, Croacia y Colombia podrían enfrentarse en la fase de eliminación directa. Ubicada en el Grupo L junto a Inglaterra, Panamá y Ghana, Croacia es favorita para avanzar.

Si los europeos terminan en el segundo lugar de su zona y la Selección Colombia también finaliza segunda en el Grupo K (donde compite con Portugal, Uzbekistán y Congo), ambos se verían las caras en los dieciseisavos de final. Cabe recordar que el antecedente más cercano no es favorable para los dirigidos por Néstor Lorenzo, ya que en el amistoso disputado en marzo, Croacia se impuso por 2-1.

Nómina oficial de Croacia para el Mundial 2026

Porteros: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski e Ivor Pandur.

Dominik Livakovic, Dominik Kotarski e Ivor Pandur. Defensas: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic y Luka Vuskovic.

Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic y Luka Vuskovic. Centrocampistas: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro y Toni Fruk.

Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro y Toni Fruk. Delanteros: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa e Igor Matanovic.

Con el grupo definido, Croacia se prepara para intentar repetir o superar las hazañas de 2018 y 2022. Para Colombia, el análisis de este rival es obligatorio, pues el camino hacia la gloria mundialista podría cruzarse, una vez más, con la magia inagotable de Luka Modric.