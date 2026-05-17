Video | Hombre atropelló a adulta mayor en el Quindío y huyó sin ayudarla: accidente tuvo fatal desenlace

Cámaras de seguridad en Montenegro, Quindío, captaron el momento en que un motociclista arrolla a una mujer de la tercera edad y huye de la escena sin brindarle ayuda. La víctima, Amparo Valencia, de 65 años, se movilizaba por el parque principal de ese municipio cuando el conductor sin casco impactó contra ella y escapó rapido de la zona.

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El secretario de Gobierno de Montenegro, Mauricio Cárdenas, contó que Valencia fue trasladada al hospital Roberto Quintero Villa, donde falleció minutos después por la gravedad de las lesiones causadas por el siniestro.

“El día de ayer, finalizando la tarde, se presentó un lamentable accidente de tránsito en la carrera sexta con calle 16 esquina, sector del parque, donde una motocicleta que arrolla o tiene contacto con una señora de 65 años, una peatón. La señora fue trasladada al hospital Roberto Quintero Villa, donde falleció“, informó el funcionario.

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El secretario manifestó que la alcaldía municipal rechaza este tipo de hechos y considera que se pudo haber evitado: “Este hecho se repudia por parte del municipio de Montenegro. Es un hecho lamentable que pudo haberse evitado, pero lastimosamente en el municipio de Montenegro se han normalizado muchas conductas contrarias a la seguridad vial y aunado a eso por la falta de organismos de tránsito, lo que hace que en el municipio de Montenegro pues se se normalicen muchas conductas”.

Igualmente, señalo que el presunto responsable fue identificado y ya está inmerso en el respecto proceso por sus acciones: “Lamentamos este hecho. y damos unas condolencias a la familia. Estuvimos presente en el hospital hasta altas horas de la noche y ya hay una persona identificada, individualizada y que está inmersa", mencionó.