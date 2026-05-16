Petro quedó deslumbrado con la nueva sede universitaria en Santander que entregó: “Es una joya arquitectónica”

En su visita este viernes a la última etapa de las obras que se realizan en la Universidad Industrial de Santander, ubicada en Málaga, el presidente Gustavo Petro dijo que “esta joya quizás gane premios de arquitectura. Es una joya en un territorio relativamente excluido por las distancias, por la historia misma”, aseguró.

El jefe de Estado dijo ante cientos de estudiantes que “esta joya arquitectónica, que lo será por muchas décadas”, representa lo que este Gobierno quiere demostrar: “Que Colombia no solo es el País de la Belleza, que lo es, y que vamos a hacer de Colombia un templo del saber”.