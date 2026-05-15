¡Indignante! Conductor ebrio atropelló al menos a seis personas y desató caos en Cali durante su fuga

Unidades de la Policía Metropolitana de Cali y agentes de tránsito capturaron a un hombre que, conduciendo un furgón en estado de embriaguez, arrolló al menos a seis personas la noche de este jueves en la capital del Valle del Cauca. El hecho desencadenó una persecución a alta velocidad por la Autopista Suroriental que requirió la intervención directa de la comunidad, de otros actores viales y el rastreo aéreo mediante un helicóptero de la fuerza pública.

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El incidente comenzó en las inmediaciones de la Calle 10 con Carrera 44. El conductor del vehículo de carga embistió inicialmente a dos motociclistas, pero en lugar de detener la marcha para auxiliar a las víctimas, aceleró a fondo para escapar por los carriles en sentido sur-norte, arrastrando a su paso el caos vehicular.

La frenética persecución por el suroriente caleño

La fuga se convirtió rápidamente en una amenaza inminente para la vida de los transeúntes. En su afán por evadir a las autoridades, el furgón colisionó contra otra motocicleta en la intersección de la Calle 10. Para ese instante, decenas de ciudadanos a bordo de sus motos ya habían iniciado el seguimiento del vehículo, reportando la ruta de escape en tiempo real a las líneas de emergencia.

Ante la gravedad de la situación, la Secretaría de Movilidad articuló un plan candado inmediato. Duvier Ossa, gestor operativo del Centro de Gestión de Tránsito, le detalló a La FM la magnitud de la respuesta interinstitucional, explicando que el grupo de reacción, con apoyo policial y del CAD, organizó un operativo en bloque para cercar al infractor, quien en su recorrido hacia el oriente siguió chocando a más ciudadanos.

El impacto humano y el cerco ciudadano en la vía

El balance oficial entregado por las autoridades de tránsito reporta seis personas lesionadas de consideración, aunque testigos en la zona dicen que la cifra de heridos podría ser mayor dado el largo tramo recorrido. Entre las víctimas más graves se encuentra una mujer joven que perdió el conocimiento tras el violento impacto, así como una menor de edad que viajaba como pasajera en un vehículo particular y sufrió un fuerte trauma en las costillas, lo que obligó a su traslado urgente a una clínica del sector.

El accidentado recorrido finalizó a la altura de la Carrera 23 con Calle 44, una reconocida zona comercial de la ciudad. Allí, la maniobra conjunta entre la presión de la caravana de motociclistas civiles y las patrullas policiales obligó al infractor a detener el furgón, bloqueando cualquier ruta de escape.

Tensión en las calles y judicialización del conductor

El nivel de indignación colectiva desató graves alteraciones del orden público. Una turba intentó tomar justicia por mano propia y linchar al conductor, forzando a los uniformados a intervenir con maniobras de control de multitudes para extraerlo del sitio y resguardarlo rápidamente dentro de un vehículo oficial para evitar una tragedia mayor.

Minutos después de asegurar el perímetro y calmar los ánimos de la comunidad, unidades de criminalística de la Secretaría de Movilidad intervinieron la escena. A este sujeto se le practicó el examen toxicológico de rigor, el cual arrojó un resultado contundentemente positivo para embriaguez, confirmando el estado en el que manejaba.

Tras tener las pruebas médicas, el hombre fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las próximas horas enfrentará el proceso penal correspondiente por el delito de lesiones personales. Asimismo, el furgón causante de la emergencia y las motocicletas destruidas durante el recorrido fueron inmovilizados, mientras los investigadores revisan las grabaciones para consolidar el expediente judicial del siniestro.