Siguieron a dos mujeres desde Unicentro para robarles COP 40 millones: Así cayeron en Puente Aranda

Dos hombres fueron capturados en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, luego de ser señalados de participar en un caso de fleteo contra dos mujeres que habían retirado más de 40 millones de pesos colombianos de una entidad bancaria en el sector de Unicentro, en el norte de la ciudad.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, minutos después las víctimas “habrían sido seguidas e interceptadas por los delincuentes, quienes les hurtaron el dinero bajo la modalidad de fleteo”. Tras la denuncia, las autoridades desplegaron un plan candado en diferentes puntos de la ciudad. La Secretaría explicó que, gracias a ese operativo, “uniformados lograron ubicar a los sospechosos en el barrio Pensilvania, en la localidad de Puente Aranda”. En ese procedimiento, la ubicación del celular de una de las víctimas fue clave para rastrear a los presuntos responsables.

Ubicación del celular fue clave para dar con los presuntos responsables

Según la Secretaría de Seguridad, “la localización del celular de una de las víctimas fue clave para rastrear a los presuntos responsables”. Con esa información, uniformados lograron ubicar a los hombres señalados de participar en el hurto.

Durante el procedimiento, la entidad informó que “fueron capturados dos hombres y las autoridades les incautaron una pistola”. Además, señaló que los uniformados “inmovilizaron la motocicleta que habría sido utilizada para cometer el robo y recuperaron el dinero hurtado”.

La Secretaría señaló, además, que “uno de los capturados había sido detenido el pasado 7 de mayo en la localidad de Engativá por los delitos de receptación y falsedad marcaria”, un dato que vuelve a abrir la discusión sobre la reincidencia en delitos de alto impacto en la capital.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía

Los dos detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la información oficial de la Secretaría, “los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía y deberán responder por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego”.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado las identidades de los capturados ni detalles sobre las audiencias judiciales posteriores al procedimiento. Por eso, el caso se mantiene en etapa preliminar y los señalados deberán ser tratados como presuntos responsables mientras avanza el proceso penal.

La Secretaría Distrital de Seguridad reiteró “el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso o delictivo a través de la Línea 123”, especialmente en casos relacionados con retiros de altas sumas de dinero, seguimientos sospechosos o posibles hurtos bajo la modalidad de fleteo.

El caso vuelve a encender las alertas sobre esta modalidad de hurto en Bogotá, en la que las víctimas suelen ser seguidas después de retirar dinero en bancos o cajeros. Aunque en esta ocasión las autoridades lograron recuperar el dinero y capturar a los presuntos responsables, la recomendación sigue siendo solicitar acompañamiento policial y reportar de inmediato cualquier situación irregular.