Video muestra el momento exacto en que un taxi se volcó brutalmente en San Cristóbal, sur de Bogotá

Un taxi terminó volcado en una vía del barrio La Colmena, en la localidad de San Cristóbal. El hecho, que quedó registrado en video, generó preocupación entre habitantes del sector y usuarios en redes sociales, especialmente por la forma en la que ocurrió el siniestro vial en una zona de tránsito local hacia el sector de La Victoria.

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De acuerdo con la información preliminar conocida, el volcamiento se presentó en la vía que sube hacia La Victoria, en el suroriente de Bogotá. En las imágenes que comenzaron a circular se observa al taxi desplazándose por una zona verde cercana a la vía, en un punto con pendiente, antes de perder estabilidad y quedar inclinado sobre uno de sus costados cerca del borde de la calzada. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas de gravedad.

¿Qué se sabe del volcamiento del taxi en San Cristóbal?

Por ahora, las causas exactas del siniestro permanecen sin establecerse. No hay una versión oficial que confirme si el hecho estuvo relacionado con una posible falla mecánica, una maniobra en la vía, el estado de la carretera, exceso de velocidad u otra circunstancia. Aunque el video ha generado comentarios en redes sociales, la información disponible hasta ahora indica que al parecer no hubo heridos de gravedad. Sin embargo, este tipo de hechos suele requerir la verificación de las autoridades de tránsito para establecer las condiciones en las que ocurrió el accidente, así como posibles afectaciones a la movilidad o daños materiales.

Autoridades no han confirmado las causas del siniestro

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial detallado sobre el volcamiento ni sobre el estado final de los ocupantes del vehículo. En otro ángulo del video se observa a varias personas acercándose al taxi para intentar auxiliar después del siniestro. También se alcanza a distinguir una figura en la parte del copiloto en el vehículo, pero con las imágenes disponibles no es posible confirmar si se trataba de un pasajero, de un acompañante o del conductor. Tampoco se ha informado oficialmente si el taxi transportaba pasajeros al momento del hecho o si alguna persona recibió atención médica preventiva tras el accidente.

En caso de presenciar un siniestro vial con personas heridas o riesgo para quienes transitan por la zona, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea de Emergencias 123, que atiende incidentes de tránsito y articula la respuesta con entidades como Policía, Bomberos y Secretaría de Movilidad. Para orientación general sobre trámites o servicios distritales, también está disponible la Línea 195.

Mientras se conocen nuevos detalles, el llamado para los conductores que transitan por esta zona de San Cristóbal es a mantener precaución, especialmente en corredores barriales donde confluyen vehículos, motociclistas y peatones. La prioridad, por ahora, es que las autoridades puedan esclarecer las circunstancias del volcamiento y confirmar si hubo afectaciones adicionales tras el siniestro.