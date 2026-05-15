Falso policía que montó un puesto de control para pedir dinero en Kennedy resultó descubierto

Falso policía capturado en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá puso en evidencia a un sujeto que se estaba haciendo pasar como parte de la institución en la localidad de Kennedy, en el suroccidentente de la capital. Sin embargo, terminó capturado por el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias.

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“Gracias a la llamada de un ciudadano a través de la línea de emergencia 123, donde manifestó el comportamiento sospechoso de un uniformado con un motociclista en la Avenida Guayacanes con calle 8, la patrulla de vigilancia llegó al lugar de los hechos y observó a un hombre discutiendo con un supuesto policía”, advirtió la Fuerza Pública en su pronunciamiento.

Una vez le pidieron que se identificara, notaron múltiples irregularidades: entre otras cosas, encontraron que tenía inconsistencias en su uniforme. Luego, tras verificar sus datos y su insignia, confirmaron que se trataba de un falso policía.

“De acuerdo a lo que se ha podido establecer y por información de la comunidad, este hombre, al parecer, instaló un falso puesto de control y pretendía solicitar dinero a un ciudadano que se movilizaba en motocicleta por presuntamente llevar la placa levantada, motivo por el cual este hombre fue capturado y, junto con los elementos incautados, fue dejado a disposición de la autoridad competente”, puntualizó la Policía.

Asimismo, concluyó su pronunciamiento advirtiendo que es clave para la ciudadanía que denuncie este tipo de hechos.

¿Cómo identificar a un falso policía en Bogotá?

Actualmente, en Bogotá conviven dos tipos de uniformes (el tradicional verde oliva y el nuevo azul oscuro), no obstante, tienen múltiples elementos que permiten identificarlos.

Entre otras cosas, cuentan con una placa metálica o bordada que incluye su número de identificación único y su apellido. En el lado derecho del pecho debe aparecer su grado y su apellido.

Además, excepto por aquellos escenarios en los que adelantan operaciones especiales de orden público, los policías que adelantan patrullaje preventivo deben tener el rostro decubierto y visible.