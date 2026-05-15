Envían a la cárcel a influencer que habría tenido loros y guacamayas en cautiverio para grabar videos

Jesse Adonai Daza, un reconocido influencer, fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías, de acuerdo con un comunicado de prensa publicado por la Fiscalía General de la Nación en la mañana de este viernes 15 de mayo. ¿La razón? Lo señalan de tener en cautiverio a distintas especies de fauna silvestre.

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El ente investigador señaló que el creador de contenidos en plataformas virtuales mantenía a varios animales en condiciones precarias en una finca de la vereda Aguas Negra del municipio de Puerto Asís, Putumayo.

“El hombre presuntamente obtenía los animales de manera irregular, muchos de ellos declarados en peligro de extinción, los albergaba en su lugar de residencia y los exhibía y utilizaba para grabar videos en los que promovía mensajes de conservación, los cuales compartía por redes sociales con el objetivo de ganar seguidores”, manifestó la Fiscalía en su pronunciamiento.

Loros, chigüiros y tucanes fueron hallados en cautiverio

Entre tanto, se conoció que la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y Corpoamazonía adelantaron una diligencia de registro y allanamiento en la casa de Adonai Daza.

Allí encontraron una gran cantidad de especies silvestres. Entre otras, hallaron “tres guaras, una lora amazónica, una lora frente amarilla, una lora real, dos chigüiros, cuatro zarigüeyas, un pecarí de collar, dos guacamayas bandera, una guacamaya azul, una guacamaya cariseca, cinco borugas, un mono soldado, un paujil, dos tucanes arasarí, un tucán pechiblanco, una pava amazónica y dos zorros cangrejero”.

En total, fueron 30 animales de 17 especies de fauna silvestre que tuvieron que ser examinados por médicos veterinarios del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía.

Estos profesionales, indicó el ente investigador, “determinaron que se encontraban en condiciones de encierro, con restricciones de movilidad, deficiencias higiénico-sanitarias y alimentación inadecuada, circunstancias que habrían generado una grave afectación”.

A raíz de estos hechos, un fiscal especializado de Putumayo le imputó al influencer los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables agravado y lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal.

Adicionalmente, se conoció que el procesado no aceptó los cargos y que el juez ante el cual lo presentaron le impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario.