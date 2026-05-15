Brutal golpiza a adulto mayor en Engativá: le fracturaron el rostro y el presunto agresor quedó libre

Un hombre de 78 años, identificado como Saúl Valbuena, permanece bajo pronóstico reservado en un centro hospitalario de Bogotá luego de ser víctima de una violenta golpiza en el barrio Villa Claver al noroccidente de la capital. Pese a la gravedad de las lesiones y a que el agresor fue capturado por la comunidad, pero un fiscal determinó su libertad inmediata, desatando preopcupación en la localidad de Engativá.

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Los hechos ocurrieron en la intersección de la Calle 63D con Carrera 119B. De acuerdo con el reporte y los videos obtenidos por cámaras de seguridad, la agresión se desencadenó cuando un vecino comenzó a increpar verbalmente al adulto mayor. Según relató Juan Pablo Valbuena, hijo de la víctima, le comentó a Citytv que su padre intentó defenderse con un elemento contundente tras poner a salvo a su nieto, pero el sujeto lo superó en fuerza.

“Se le abalanza a mi papá, lo logra botar hacia atrás y no le bastó con eso. Se le subió encima y lo empezó a golpear con sevicia. Se ve cómo lo hace con rabia, con ganas de matarlo”, detalló el familiar al canal mencionado sobre los angustiosos momentos registrados en video. La rápida intervención de los vecinos impidió que el agresor escapara de la escena en un vehículo, logrando entregarlo a la Policía Metropolitana.

Diagnóstico severo y demoras médicas

El estado de salud del adulto mayor es crítico, ya que después de ser trasladado de urgencia por un uniformado, los especialistas del Hospital de Engativá confirmaron que padece una fractura Le Fort III, esto es una grave lesión que implica la separación de los huesos del rostro respecto a la base del cráneo.

Luego de enfrentar trabas administrativas con la EPS Compensar, el paciente fue remitido al Hospital Universitario Méderi, donde aguarda una intervención quirúrgica reconstructiva. Medicina Legal ya emitió un dictamen inicial con una incapacidad que supera los 45 días, según su hijo.

“El fiscal ignoró las pruebas”: indignación por la libertad del atacante

Más allá de los problemas médicos, la principal denuncia radica en la impunidad. En una revelación exclusiva para Q’Hubo Bogotá, el hijo de la víctima expresó su frustración frente a la decisión del ente acusador, que procesó el caso bajo la figura de lesiones personales y no como tentativa de homicidio.

Juan Pablo Valbuena compartió textualmente al diario la justificación que le entregó el funcionario a cargo: “El fiscal me dijo: ‘lastimosamente, con todas estas pruebas que tengo, yo no le puedo presentar ante un juez una tentativa de homicidio; esto se va por lesiones personales y son excarcelables... Desafortunadamente me toca darle libertad a este muchacho’”.

La decisión permitió que el presunto agresor regresara a las calles el mismo fin de semana del ataque. Ante el temor de nuevas represalias, pues el implicado reside a pocos metros, la familia Valbuena hace un llamado urgente a las autoridades: “Que reabran el caso, que lo revisen, porque el fiscal inicialmente ignoró el tema del Le Fort III (...) la ley es muy clara que cuando la incapacidad es mayor a 30 días, esto se convierte en un proceso penal carcelable”.