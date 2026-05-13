Ocultaban tres monos en sus partes íntimas para sacarlos de Cartagena: así cayó esta pareja

Dos personas que pretendían salir de Colombia hacia el exterior fueron capturadas en flagrancia en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, después de encontrar que transportaban tres primates ocultos y adheridos a sus partes íntimas. El operativo, ejecutado por uniformados de la Estación de Policía de la terminal aérea, dejó al descubierto una modalidad de tráfico de fauna silvestre que causó la muerte de uno de los animales debido a las precarias condiciones del traslado.

>>>(VEA: Bajó los tacos y se esfumó: buscan a vigilante señalado de millonario robo en San Andresito, Bogotá )<<<

Los detenidos, una mujer de 27 años y un hombre de 26 años, ambos originarios del municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, intentaban pasar los filtros de seguridad portando ilegalmente dos monos cariblancos y un mono aullador. De acuerdo con la valoración de las autoridades ambientales, estos especímenes están protegidos por la legislación colombiana debido a su estado de conservación y su valor en el mercado ilegal supera los 25 millones de pesos.

El informe oficial confirmó que el mono aullador no sobrevivió al viaje debido al confinamiento y maltrato físico al que fue sometido durante el intento de contrabando. Los dos primates sobrevivientes quedaron bajo la custodia y valoración médica de las autoridades ambientales de Cartagena, que inició de inmediato su proceso de rehabilitación con el fin de devolverlos a su hábitat natural.

Las consecuencias penales del tráfico de especies en el país

La pareja fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Ahora enfrentan cargos criminales correspondientes al aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y tráfico de fauna silvestre.

Al respecto, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, precisó las sanciones penales que conllevan estas conductas: “Los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y tráfico de especies silvestres castigan con prisión y multas a quien explote, trafique o aproveche especies fáunicas, forestales o biológicas sin autorización, con penas que van de 60 a 135 meses”.

La declaración oficial de la Policía Metropolitana de Cartagena

El caso generó indignación inmediata debido a la sevicia empleada para el ocultamiento de los seres vivos. Frente a la judicialización y los pormenores del hallazgo en la terminal aérea, el brigadier general Gelver Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, entregó el balance textual de la operación judicial:

“La Policía Nacional en el Aeropuerto Internacional de Cartagena de Indias captura a dos personas, un hombre y una mujer, oriundos del departamento del Cesar. Estos jóvenes ocultaron en sus partes íntimas tres monos, dos de ellos raza cariblanca y uno de ellos aullador, evaluados aproximadamente en 26 millones de pesos. Pretendían sacarlos del país con fines comerciales, una actividad totalmente ilícita. Por lo anterior fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que enfrenten el respectivo proceso. Los animales también fueron entregados a la corporación correspondiente en la ciudad de Cartagena de Indias para su custodia. Lastimosamente en las últimas horas hemos sabido que uno de los animales falleció producto del maltrato”.

Las investigaciones preliminares buscan determinar las rutas de destino de estas especies exóticas. Los controles en la terminal Rafael Núñez y otros puntos fronterizos de la región Caribe se mantendrán bajo la Estrategia Nacional para la Protección del Capital Natural de la Dirección de Carabineros.