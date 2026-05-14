“Ahí tienen a la…”: Vicky Dávila explotó en contra de Claudia López ante ataque a periodista de Noticias Caracol

La tensión política en Colombia alcanzó un nuevo punto de ebullición tras la reciente entrevista de la precandidata presidencial Claudia López en Noticias Caracol, un encuentro que no solo sacó chispas en el set, sino que provocó una reacción inmediata y mordaz de la directora de Semana, Vicky Dávila. El intercambio, que muchos ya califican como un “choque de trenes” mediático, dejó al descubierto las profundas grietas y la susceptibilidad que rodea la carrera hacia la Casa de Nariño.

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Todo comenzó cuando la periodista Andreina Solórzano cuestionó a la exalcaldesa de Bogotá sobre sus posturas pasadas frente a la migración venezolana, recordándole frases que en su momento fueron tildadas de xenófobas. La reacción de López fue volcánica: en un tono visiblemente alterado, arremetió contra la comunicadora llamándola “mentirosa” y exigiéndole respeto a gritos, una actitud que rápidamente se volvió viral y encendió el debate en las redes sociales sobre el temperamento de quienes aspiran a dirigir el país.

Vicky Dávila, quien no suele dejar pasar ninguna oportunidad para confrontar a sus contradictores políticos, no tardó en pronunciarse a través de su cuenta de X, lanzando un dardo directo al corazón de la campaña de López. “Ahí tienen a la verdadera Claudia López”, sentenció Dávila, sugiriendo que el episodio con Solórzano no fue un desliz momentáneo, sino una muestra del carácter genuino de la exmandataria. La periodista enfatizó que la explosión de rabia se debió precisamente a una pregunta legítima sobre la nacionalidad venezolana de Solórzano y los antecedentes discursivos de López, señalando que la falta de control emocional es un rasgo preocupante.

El análisis de Dávila se centró en la aparente incapacidad de la candidata para responder con argumentos ante los cuestionamientos de la prensa, optando en su lugar por el ataque personal. Para la exdirectora de Semana, ver a López gritando “¡Me tienes que respetar!” es la prueba reina de una personalidad que se desborda cuando se ve acorralada por su propio pasado.

Mientras los seguidores de la exalcaldesa defienden su derecho a no ser “calumniada”, el sector liderado por Dávila insiste en que el país no puede normalizar que una figura pública maltrate a una periodista por cumplir con su labor informativa. Este nuevo capítulo de la rivalidad Dávila-López deja claro que la contienda electoral no dará tregua y que cualquier grieta en la armadura de los candidatos será aprovechada para cuestionar su idoneidad frente al electorado.