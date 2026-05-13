Atentado en vía a Cúcuta: presuntos integrantes del ELN bajaron a pasajeros y quemaron bus con todo adentro

Un nuevo atentado contra el transporte intermunicipal se ejecutó en el departamento de Santander este miércoles 13 de mayo, en donde hombres armados, quienes se identificaron como supuestos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), interceptaron un autobús de la empresa Concorde en el tramo que comunica a Málaga con Pamplona, sector del Páramo del Almorzadero. Luego de obligar a los ocupantes a descender, los atacantes prendieron fuego al vehículo, provocando la pérdida total del automotor y de los equipajes de los ciudadanos.

>>>(VEA: Ocultaban tres monos en sus partes íntimas para sacarlos de Cartagena: así cayó esta pareja)<<<

El hecho ocurrió en horas de la mañana mientras el bus cubría la ruta Cúcuta-Bogotá. Según los reportes preliminares, los delincuentes no permitieron que los viajeros bajaran sus pertenencias de la bodega ni de los portaequipajes superiores, intensificando el impacto económico y emocional de las víctimas. A pesar de la violencia del ataque, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas o fallecidas en este punto específico.

Hostigamiento armado: el segundo bus que logró escapar de las balas

La jornada en este corredor vial no se limitó a la incineración del primer vehículo. Minutos después del incidente inicial, se cree que mismo grupo armado intentó detener a otro autobús de la misma empresa que transitaba por la zona. Ante la negativa del conductor de detener la marcha, los atacantes abrieron fuego contra la carrocería del automotor.

El general Óscar Hernández, secretario del Interior de Santander, entregó detalles sobre este segundo ataque en declaraciones recogidas por Caracol Radio: “Integrantes de ELN accionan sus armas contra un bus de la misma empresa que no hizo el pare, afectando y aterrorizando a todos los pasajeros”. El funcionario calificó el acto como una violación directa al derecho de la libre movilidad y una agresión contra la integridad de civiles desarmados.

“Incineran sus pertenencias”: el duro relato oficial

La gravedad de la situación radica en la sevicia con la que actuaron los atacantes. A diferencia de otros casos donde se permite la evacuación de bienes, en esta ocasión la orden fue la destrucción total inmediata. El secretario Hernández fue enfático al denunciar las condiciones del ataque: “No solo con la incineración del bus donde bajan los pasajeros, no les permiten retirar sus pertenencias, incineran sus pertenencias y el bus atentando contra la integridad y la vida de nuestros pasajeros y atentando el derecho de la libre movilidad”, añadió el funcionario a la cadena radial.

Este episodio es el tercer ataque de características similares reportado en la región en las últimas semanas. El precedente más cercano data del pasado 6 de mayo, cuando cuatro sujetos en motocicletas amedrentaron a otro conductor de la misma transportadora para quemar su vehículo en la misma ruta. En aquella ocasión, los hechos coincidieron con el hallazgo del cuerpo de un hombre con múltiples impactos de bala en las cercanías, lo que evidencia un deterioro progresivo del orden público en la provincia de García Rovira.

Recompensa millonaria por cabecillas tras racha de ataques

Ante la escalada de violencia, la Gobernación de Santander anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de los cabecillas del ELN y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, grupos que mantienen una disputa territorial y presión constante sobre los municipios de Barrancabermeja, Coromoro y las vías que conectan con los Santanderes.

Las fuerzas militares y la Policía Nacional han reforzado el patrullaje en los puntos críticos del Páramo del Almorzadero y la vía Málaga-Pamplona para intentar restablecer la seguridad de los transportadores, quienes han expresado su temor de circular por estas zonas ante la recurrencia de los hostigamientos. Las investigaciones continúan para establecer la identidad exacta de los autores materiales que aparecen en los videos captados por los propios testigos.