[VIDEO] Balacera en Soacha: frustran robo a carro de valores, hay heridos y un presunto ladrón baleado

Hace pocos minutos se registró una fuerte balacera dentro de una estación de servicio Petrobras en el sector de Terreros, en Soacha (Cundinamarca). De acuerdo con información preliminar, un grupo de delincuentes armados parece ser que intentaron robar un camión de valores que realizaba operaciones de rutina en el lugar. El hecho desató un violento cruce de disparos a plena luz del día sobre la Autopista Sur, obligando a transeúntes, empleados y conductores a buscar refugio inmediato para evitar el fuego cruzado.

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El esquema de seguridad privada reaccionó rápidamente con sus armas de dotación para repeler el ataque y evitar el millonario hurto. Hasta el momento, el balance preliminar de las autoridades confirma que hay tres personas lesionadas a raíz del enfrentamiento.

Se trata de dos escoltas de la empresa de valores, uno de los cuales se encuentra en estado delicado tras recibir impactos durante la defensa del blindado. El tercer herido es uno de los presuntos delincuentes, quien recibió dos impactos de bala por parte de los guardas. Los afectados fueron trasladados de urgencia a centros médicos cercanos, aprovechando la proximidad de las instalaciones de la sede Salud Total en esta concurrida zona peatonal.

Video revela los angustiantes minutos posteriores al ataque

Un video aficionado captó la cruda escena justo después de que cesaran las detonaciones. En la grabación se observa la tensión del momento, donde uno de los guardas, empuñando una escopeta, vigila de cerca a un hombre de camisa rosada que se encuentra inmovilizado y tendido boca abajo sobre el pavimento de las bahías de tanqueo.

Segundos después, la cámara se desplaza hacia un cuarto de mantenimiento contiguo a un gran compresor de aire rojo. Allí yace otro hombre vestido de negro en el suelo. Aunque el testigo que graba el clip relata que “allá adentro hay uno muerto”, el reporte oficial más reciente aclara que este individuo es el asaltante que resultó gravemente herido por los disparos de la escolta, se espera la confirmación de este suceso.

Tras el reporte de la emergencia, se conoce que unidades de la Policía Metropolitana de Soacha ya llegaron al lugar de los hechos para asegurar la zona y recolectar el material probatorio. Por el momento, las autoridades avanzan en las primeras indagaciones, la toma de testimonios y la revisión de las cámaras de seguridad de la estación de servicio con el fin de esclarecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos y determinar la identidad de los señalados.