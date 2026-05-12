Caso Lili Pink: ¿quién es el primer capturado por presunto contrabando? Empresa contó su versión

La multinacional de ropa interior Lili Pink, de propiedad de la firma Fast Moda S.A.S., rompió el silencio tras la captura en Barranquilla de Walter Francisco Martínez. Este sería el primer detenido en medio del escándalo y de la investigación de la Fiscalía General de la Nación por presunto contrabando y lavado de activos. La compañía, mediante un pronunciamiento oficial liderado por su apoderado penalista Iván Cancino, se desmarcó de forma tajante de las conductas del procesado, aclarando que su relación comercial finalizó hace años y se limitó exclusivamente a un rol de proveedor externo sin injerencia administrativa.

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El operativo, llevado a cabo por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en la capital del Atlántico, marca el inicio de una ofensiva judicial que busca materializar al menos nueve órdenes de captura adicionales vinculadas a este expediente. Martínez debió ser judicializado en un centro médico asistencial donde recibía atención, convirtiéndose en el primer señalado visible de un proceso que rastrea las maniobras de supuesto lavado de dinero que salpican los canales de distribución de la reconocida marca de ropa interior.

¿Cuál era el verdadero rol del primer detenido en el caso de contrabando?

Ante el impacto financiero y reputacional de la captura, los representantes legales de Fast Moda S.A.S. emitieron un comunicado de prensa directo para aclarar el organigrama corporativo y blindar la operación actual de la marca. En el documento, la defensa de la compañía enfatizó que el procesado no tiene ninguna injerencia en la firma:

“El señor WALTER FRANCISCO MARTINEZ no mantiene vínculo alguno de carácter comercial, contractual, laboral, societario ni operativo con la compañía, así como tampoco con la operación empresarial asociada a la marca Lili Pink desde el año 2021″.

La organización empresarial dijo que los contactos con el detenido se realizaron de forma estricta a las dinámicas ordinarias de abastecimiento de mercancías dentro del sector minorista. De acuerdo con la dirección de la firma, este vínculo jamás trascendió a las áreas de toma de decisiones estratégicas.

“La relación que existió en el pasado en el marco de ejecución de la cadena de suministro, se limitó exclusivamente a una relación comercial de carácter cliente-proveedor, como ocurre habitualmente en el desarrollo de las actividades empresariales у comerciales de la industria del retail. En ningún momento el señor WALTER FRANCISCO MARTÍNEZ MARTÍNEZ hizo parte de la estructura administrativa, directiva o societaria de Lili Pink, ni tuvo participación alguna en la toma de decisiones del entorno empresarial”, subrayó de forma oficial la compañía.

Fiscalía va por más capturas en un expediente que sacude al retail colombiano

El impacto de la investigación penal mantiene en alerta al comercio del país debido a la alta presencia de la marca en el mercado nacional. A pesar de la gravedad de los cargos que imputará el ente acusador, desde el entorno legal de Lili Pink se insiste en la absoluta independencia entre los hechos bajo investigación y el funcionamiento de la red de tiendas.

El equipo encabezado por Cancino concluyó que “cualquier situación personal, conducta o investigación relacionada con el señor WALTER FRANCISCO MARTINEZ exclusivamente a su ámbito individual y resulta completamente ajena e independiente de las operaciones, principios y entorno empresarial de la marca Lili Pink. Deseamos de antemano que se le respete el debido proceso”. La empresa reiteró su compromiso de colaboración con las autoridades y el respeto estricto al debido proceso.