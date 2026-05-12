Brutal homicidio en Kennedy: Sujeto habría asesinado a su jefe después de que lo despidió

Imagen creada con IA sobre un homicidio en un lavadero de carros de Bogotá

El pasado 6 de mayo se registró un crimen que causó conmoción en la comunidad de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. Un hombre fue asesinado en una tienda de la Súper Manzana 6. Al parecer, el victimario habría sido un exempleado que había sido despedido de un lavadero de carros que la víctima administraba.

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El caso fue visibilizado por el ‘Gato Gómez’, periodista de Olímpica Estéreo, quien advirtió que el lavadero de carros está ubicado sobre la calle 40 sur. Según el periodista, el presunto asesino habría sido despedido debido a su bajo rendimiento. Tras ser despedido, se habría enfrentado con el administrador del lavadero, habría sacado un cuchillo y lo habría apuñalado.

De acuerdo con la información reportada por el diario El Espectador, el exempleado del lavadero habría amenazado previamente al administrador del establecimiento debido a la molestia que le causó su despido.

Aunque inicialmente el sujeto habría estado prófugo de las autoridades, El Espectador advirtió que fuentes del CTI de la Fiscalía le confirmaron que el sujeto se habría entregado. Con ello, el ente investigador ha empezado a adelantar las averiguaciones del caso.

“La semana pasada le tomamos todo lo correspondiente: interrogatorio, reseña, plena y arraigo. Ya está en manos del fiscal”, señaló la fuente del CTI citada por el medio de comunicación.

La radiografía de los homicidios en Kennedy

La Secretaría de Seguridad ha reportado una importante reducción de los homicidios en Kennedy en comparación al año pasado.

Entre enero y marzo de este año se reportaron 26 asesinatos, lo cual significó una reducción del 23,5 % en comparación a los reportes del mismo período del año pasado.

Sin embargo, es la segunda localidad con más casos registrados, sólo superada por Ciudad Bolívar, donde se reportaron 46 homicidios en los primeros tres meses de este año.

En cifras totales, Bogotá registra una modesta reducción de los homicidios: mientras que entre enero y marzo se reportaron 282 casos, en el mismo período del año en curso esta cifra pasó a 265, lo cual representa un descenso del 6 %.