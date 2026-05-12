Choque con moto militar en Magangué deja un muerto y enreda a reconocido candidato presidencial

Un hombre de 65 años, identificado como Ignacio José Ruiz Sabayé, perdió la vida tras colisionar en su vehículo particular contra una motocicleta del Ejército Nacional en la vía que conecta al corregimiento de Yatí con el municipio de Magangué, Bolívar. El siniestro vial se registró en la tarde del domingo 10 de mayo de 2026, esto parece ser que ocurrió en el marco de un dispositivo de seguridad vial que terminó salpicando la agenda pública de Iván Cepeda debido a las denuncias de los familiares de la víctima sobre el origen del vehículo oficial.

>>>(VEA: Fiscalía frenó en seco beneficios al Clan del Golfo: no levantará órdenes de captura)<<<

El hecho generó controversia inmediata debido al contexto político en el que se enmarca, a pesar de que no se ha confirmado que este esquema hace parte del candidato del Pacto. Tatiana Ruiz Martínez, hija de la víctima, aseguró en declaraciones recogidas por la revista Semana que la motocicleta implicada pertenecía directamente al esquema de protección del aspirante presidencial. Según su relato, el hombre fue arrollado por la patrulla a unos 500 metros del batallón de infantería local, mientras esperaba observar la llegada de la comitiva.

Ante el impacto de la denuncia, el Comando de la Primera División del Ejército Nacional en su comunicado en ningún momento mencionó que esta motocicleta formaba parte de la escolta privada, sin embargo se espera la confirmación en su totalidad. Fuentes aclararon que la unidad afectada realizaba tareas tácticas de seguridad y control vial dentro del anillo periférico dispuesto para prevenir alteraciones del orden público durante el evento político masivo en la localidad.

La respuesta de las autoridades militares

Asimismo, la institución militar emitió un pronunciamiento sobre las posibles causas del choque, apuntando a una presunta infracción de las normas de tránsito por parte del conductor civil:

“De acuerdo con las verificaciones preliminares realizadas en el lugar de los hechos, se pudo establecer que el ciudadano fallecido no contaba con los elementos de protección personal exigidos por la ley, ni con los componentes de seguridad mínimos necesarios para su desplazamiento en la vía, factores que habrían incidido en la gravedad del desenlace”.

Conmoción local e investigación penal

Mientras el Ejército argumenta la falta de elementos de protección, habitantes de Yatí y testigos en la zona afirmaron que los uniformados transitaban a alta velocidad al tomar una curva pronunciada. Ruiz Sabayé fue auxiliado en el sitio y trasladado al Hospital Divina Misericordia, donde el personal médico confirmó su deceso debido a la gravedad de los politraumatismos. Un soldado profesional involucrado en el siniestro también resultó lesionado y permanece bajo observación.

“De manera inmediata, los uniformados en el lugar procedieron a brindar los primeros auxilios a los afectados, logrando su estabilización inicial. Posteriormente, fueron trasladados de urgencia (...) para recibir atención médica especializada”, mencionó el comunicado.

El Batallón de Infantería de Selva N.°4 informó que puso todos los detalles del caso a disposición de las autoridades competentes. La Fiscalía General de la Nación inició los peritajes técnicos correspondientes para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de este siniestro que mantiene bajo atención la dinámica de orden público en el departamento de Bolívar.