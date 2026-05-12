¡Atención! Daniel Quintero pidió la renuncia a todos los interventores de las EPS en Colombia

El Superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, solicitó este martes 12 de mayo la renuncia protocolaria a la totalidad de los agentes interventores de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que actualmente administra el Gobierno Nacional. La medida busca ejecutar una evaluación exhaustiva sobre la gestión de estos funcionarios, condicionando su permanencia a los resultados operativos y la calidad del servicio prestado a los afiliados.

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La decisión impacta directamente a las cabezas de Nueva EPS, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar, S.O.S. y Capresoca, entidades que se encuentran bajo medida de intervención forzosa para administrar. Según confirmó el alto funcionario a través de su cuenta de X, el foco de la revisión estará en indicadores críticos que han generado malestar en la ciudadanía y alertas en los organismos de control.

“He solicitado el día de hoy la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas. Vamos a evaluar sus acciones, sus resultados, la respuesta a las PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos), la entrega de medicinas y en función de eso su continuidad o retiro”, aseguró Quintero, enfatizando que el objetivo primordial es garantizar la atención efectiva de los pacientes.

Un modelo bajo la lupa de la Contraloría

El movimiento de Quintero no es aislado. Se produce en un contexto de fuerte presión institucional tras un reciente informe de la Contraloría General de la República. El ente de control advirtió que las intervenciones estatales no han logrado el objetivo de estabilizar financieramente el sistema y, por el contrario, presentan un deterioro crítico y sostenido que pone en riesgo la operación de hospitales y clínicas.

Al respecto, el Superintendente coincidió con el diagnóstico del organismo fiscalizador, admitiendo que las intervenciones, históricamente, han sido insuficientes para rescatar a las entidades en crisis. “Las intervenciones no han servido para salvar a las EPS ni en este Gobierno, ni en ninguno”, señaló Quintero en declaraciones a Caracol Radio, añadiendo que su gestión se enfocará en dotar de herramientas de vigilancia y control más estrictas a la entidad que preside.

Con esta solicitud de renuncia masiva, la Superintendencia Nacional de Salud abre un periodo de evaluación técnica que determinará quiénes han cumplido con las metas de entrega de medicamentos y reducción de quejas, y quiénes deberán apartarse de sus cargos para dar paso a una nueva etapa administrativa en las entidades intervenidas, se espera en las próximas horas conocer la respuesta de los interventores y de la agenda pública.