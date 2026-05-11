Triple choque en la vía a Puerto Colombia: Movilidad colapsada por fuerte accidente

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en las últimas horas en el corredor vial que conecta a Barranquilla con el municipio de Puerto Colombia, dejando como saldo tres vehículos gravemente afectados y una prolongada congestión vehicular que puso a prueba la paciencia de los conductores.

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Emergencia en un punto crítico

El siniestro ocurrió en uno de los tramos de mayor flujo de esta importante arteria vial. Según los primeros reportes, los tres automotores colisionaron de forma sucesiva, bloqueando parcialmente la calzada y obligando a los conductores que transitaban por el sector a detenerse y alertar de inmediato a las líneas de emergencia.

Unidades de la Policía de Tránsito y organismos de socorro se desplazaron al lugar para atender a los posibles afectados y coordinar el retiro de los vehículos. Las causas exactas que provocaron este múltiple choque son actualmente materia de investigación, aunque no se descartan factores como el exceso de velocidad o la falta de distancia de seguridad entre los vehículos.

El estado de la movilidad

Debido a la posición en la que quedaron los vehículos tras el impacto, el paso hacia Puerto Colombia se vio restringido a un solo carril durante varios minutos. Esto generó largas filas y demoras significativas en el desplazamiento de quienes se dirigían hacia la zona costera o las instituciones educativas cercanas.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número exacto de lesionados ni la gravedad de las heridas de los ocupantes, aunque de manera preliminar se reportaron principalmente daños materiales de consideración.

Recomendaciones de las autoridades

Tras lograr la remoción de los vehículos y restablecer el flujo normal, las autoridades de tránsito reiteraron el llamado a la prudencia. “Es vital respetar los límites de velocidad y mantener la atención plena en la vía, especialmente en estos corredores de alta velocidad”, señalaron voceros de tránsito.

Se recomienda a los usuarios de esta vía estar atentos a los reportes de movilidad en tiempo real, ya que el flujo vehicular podría presentar intermitencias mientras se completa la limpieza de la capa asfáltica.