Impresionante accidente de tránsito: Moto termina colgada de un semáforo tras choque en intersección

Un escenario que parece extraído de una película de acción de Hollywood se volvió realidad en las calles de North Delta, al sur de Vancouver, Canadá. Un brutal accidente de tránsito ha dejado boquiabiertos a testigos y usuarios en redes sociales, no solo por la violencia del impacto, sino por la posición final del vehículo: una motocicleta quedó enganchada en lo más alto de un semáforo.

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Un choque de película con un desenlace milagroso

El siniestro ocurrió en una concurrida intersección cuando una motocicleta Suzuki GSX-R 600 colisionó violentamente contra un BMW plateado. Según los reportes de la policía local, el impacto fue de tal magnitud que la moto salió proyectada por el aire, quedando atrapada por su horquilla en la estructura metálica del semáforo, a varios metros de altura.

“Estaba mirando hacia abajo, levanté la vista y la moto simplemente estaba allá arriba. Es algo totalmente loco”, relató un testigo a medios locales, aún sin dar crédito a lo que sus ojos veían mientras el tráfico se detenía en seco ante la surrealista imagen.

El estado de los conductores

A pesar de la espectacularidad del accidente, que sugería un desenlace fatal, el motociclista logró sobrevivir. Las autoridades informaron que:

El motociclista: Sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano.

Sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano. El conductor del BMW: Salió ileso del percance, aunque el vehículo presentó daños considerables.

Los bomberos y equipos de rescate de Delta tuvieron que realizar complejas maniobras de altura para desenganchar el vehículo, lo que obligó al cierre total de dos carriles de la autopista durante varias horas.

Un llamado urgente a la seguridad vial

Tras el operativo, el Departamento de Bomberos de la zona utilizó sus canales oficiales para lanzar una advertencia a la comunidad. A través de una publicación en Facebook, hicieron un llamado enfático a reducir la velocidad y mantenerse alerta en todo momento.

Este incidente se ha vuelto viral no solo como una curiosidad visual, sino como un crudo recordatorio de las fuerzas físicas involucradas en un accidente de tránsito. Las imágenes de la Suzuki suspendida en el aire sirven ahora como símbolo de la importancia de practicar la seguridad vial para evitar que una imprudencia termine en una tragedia o en un evento tan insólito como este.