Denuncian que aunque la obra definitiva del Multicampus de Suba aún no arranca ya se abrió convocatoria para estudiantes

El ambicioso proyecto del Multicampus Universitario de Suba, presentado como la gran solución educativa para el noroccidente de Bogotá, se encuentra en el ojo del huracán. El concejal Fabián Puentes, del Partido MIRA, lanzó una fuerte advertencia tras analizar documentos oficiales: aunque el Distrito promociona el proyecto “en ejecución”, la realidad material es que la construcción definitiva aún no ha iniciado.

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Cupos universitarios sin ladrillos

La denuncia cobra relevancia ante la apertura de la convocatoria académica 2026-2, que ya ofrece más de 300 cupos en programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Sin embargo, Puentes señala una contradicción crítica: se están generando expectativas en miles de jóvenes mientras el Ministerio de Educación y la Agencia Atenea reconocen que el proyecto sigue en fase de estructuración y factibilidad.

“Nos preocupa que se hable de ejecución cuando los propios documentos admiten que no hay contratación definitiva del ejecutor ni de la interventoría para la obra convencional”, afirmó el cabildante.

El riesgo de la “solución modular” permanente

Ante la falta de edificios, el inicio de clases se realizará en estructuras modulares. La alerta del concejal radica en que estas soluciones temporales puedan volverse definitivas. Según las respuestas oficiales, estas estructuras tienen una vida útil superior a 20 años, lo que para el Partido MIRA sugiere un posible estancamiento de la obra de concreto.

Además, el análisis técnico reveló obstáculos logísticos y financieros:

Lotes con líos: El IDU reconoció que el Lote 2 presenta ocupaciones pendientes, mientras que el Lote 3 depende de licencias y contratos que aún no existen.

El IDU reconoció que el Lote 2 presenta ocupaciones pendientes, mientras que el Lote 3 depende de licencias y contratos que aún no existen. Financiación en vilo: Aunque se mencionan $215 mil millones vía CONPES, el cierre financiero integral aún depende de trámites presupuestales pendientes.

Una obra vital para 300 mil jóvenes

El impacto de este retraso es profundo. En Suba residen más de 299 mil jóvenes, y anualmente cerca de 5.400 no logran acceder a educación superior. Actualmente, un estudiante de la localidad debe viajar, en promedio, 55 minutos para llegar a una universidad.

“No se trata de frenar el Multicampus; se trata de garantizar que los jóvenes de Suba reciban una infraestructura completa, transparente y funcional”, concluyó Puentes.

La veeduría del Concejo de Bogotá continuará vigilando que los cronogramas de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), previstos hasta diciembre de 2026 para la estructuración integral, se cumplan sin afectar el sueño universitario de los jóvenes de la localidad.