¿Dónde enterrarán a Germán Vargas Lleras? El reservado rincón en Bogotá donde descansarán sus restos

El exvicepresidente y líder natural del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, fallecido el pasado viernes 8 de mayo, será sepultado este lunes en el cementerio Jardines de Paz, ubicado en el norte de Bogotá. Se conoció detalles del lugar exacto donde reposará el cuerpo del político: su tumba fue preparada justo al lado de la de su madre, Clemencia Lleras de Vargas, lo que representaría un punto de alta carga simbólica y familiar para el clan político.

>>>(VEA: Petro respondió a la hija de Vargas Lleras tras arremeter contra el Gobierno e Iván Cepeda)<<<

En el cementerio del norte de la capital, los preparativos concluyeron al mediodía de este 11 de mayo bajo estrictas medidas de reserva. Dos carpas de color vino tinto custodian la fosa recién excavada. Justo enfrente del sitio de inhumación resalta la lápida de su madre e hija del expresidente Carlos Lleras Restrepo, evidenciando que el exvicepresidente descansará en la parcela familiar, conoció Publimetro.

La administración del cementerio dispuso un espacio íntimo con sillas vestidas de negro y rosas rojas para recibir a un círculo cerrado de allegados, luego de las honras fúnebres de carácter público que tuvieron lugar en el centro de la ciudad. A las 2:00 p. m. se espera la llegada de sus más cercanos para la última despedida del cuerpo físico.

El dolor de la familia y el reclamo de su hija Clemencia

Durante el fin de semana, el cuerpo de Vargas Lleras permaneció en cámara ardiente en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería. Su hermano, Enrique Vargas, recordó el profundo vínculo del exvicepresidente con este recinto histórico:

“Es un momento muy difícil, Germán siempre tuvo un aprecio especial por el palacio de San Carlos, recuerden que el abuelo Carlos Lleras gobernó desde aquí (...) Germán se formó desde muy temprana edad para asumir responsabilidades públicas de su patria”.

Por su parte, su hija, Clemencia Vargas, dejó una de las declaraciones más directas de la jornada al lamentar que su padre no hubiese alcanzado la jefatura de Estado:

“Colombia se perdió de tenerlo como presidente, con toda su trayectoria y experiencia, en un momento en que él sí estaba listo para ser presidente”.

Despedida con honores de Estado y duelo nacional

El presidente de la República, Gustavo Petro, decretó duelo nacional en honor al exvicepresidente, lo que movilizó a las principales figuras del poder público del país a la Catedral Primada de Bogotá, donde se ofició la misa exequial hasta el mediodía de este lunes.

Al templo asistieron exmandatarios como Juan Manuel Santos, de quien Vargas Lleras fue fórmula vicepresidencial, Iván Duque, Ernesto Samper, y la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Incluso el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con quien Vargas Lleras mantuvo profundas diferencias políticas a lo largo de su carrera, reconoció públicamente su trayectoria y lamentó su deceso y del gobierno nacional, Francias Márquez.

Al finalizar la eucaristía, el féretro fue retirado de la Catedral Primada con honores militares. En ese instante, la vicepresidenta de la República, Márquez, se acercó a la familia para expresar sus condolencias directas antes de que el cortejo fúnebre partiera hacia el norte de la ciudad. La sepultura en Jardines de Paz se llevará a cabo de manera estrictamente privada en las próximas horas.