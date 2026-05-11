Conmoción en Kennedy: Investigan muerte de una mujer que cayó de un cuarto piso tras fuerte discusión en su casa

Un velo de misterio rodea la muerte de una mujer de aproximadamente 35 años en el suroccidente de Bogotá. Lo que inicialmente se reportó como una emergencia por caída de altura en la localidad de Kennedy, ha tomado un giro judicial debido a testimonios que apuntan a una presunta disputa doméstica minutos antes de la tragedia.

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Los hechos: De la vivienda a la sala de cirugía

El incidente ocurrió en un conjunto residencial del sector, donde uniformados de la Policía Metropolitana encontraron a la víctima gravemente herida sobre la vía pública. Tras ser auxiliada, fue trasladada de urgencia a la Clínica del Occidente, donde el equipo médico realizó una intervención quirúrgica de alta complejidad.

Pese a los esfuerzos de los especialistas, la gravedad de los traumas sufridos por el impacto desde el cuarto piso provocó su fallecimiento horas más tarde.

¿Accidente o feminicidio? La hipótesis de las autoridades

La investigación se centra actualmente en lo que sucedió “puertas adentro”. De acuerdo con versiones preliminares recolectadas por los investigadores, la mujer habría sostenido una acalorada discusión con su pareja sentimental dentro del inmueble momentos antes de precipitarse al vacío.

La Policía de Bogotá busca esclarecer dos escenarios posibles:

Un accidente trágico derivado del altercado. Un acto de violencia donde hubo participación de un tercero (posible lanzamiento).

Labores de la Sijín en el lugar

Unidades de la Sijín asumieron el caso, realizando la inspección técnica del cadáver y recolectando evidencia física en la vivienda y sus alrededores. Los peritos se encuentran analizando:

Cámaras de seguridad: Para determinar si hay registros visuales del momento de la caída.

Para determinar si hay registros visuales del momento de la caída. Testimonios de vecinos: Residentes del sector aseguran haber escuchado gritos antes del impacto.

Residentes del sector aseguran haber escuchado gritos antes del impacto. Evidencia forense: Pruebas técnicas dentro del apartamento para identificar signos de lucha o forcejeo.

Situación jurídica

Hasta el momento, las autoridades han confirmado que no se han realizado capturas. El compañero sentimental de la víctima se encuentra vinculado al proceso mientras se recopilan las pruebas necesarias y se avanzan en las entrevistas judiciales.

Este hecho ha generado una profunda conmoción en la comunidad de Kennedy, que exige celeridad en la investigación para determinar responsabilidades en lo que podría ser un nuevo caso de violencia contra la mujer en la capital.