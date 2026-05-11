Caos en Rionegro, Antioquia: policía le disparó al perro de un habitante de calle

Un policía le disparó a un perro en Rionegro, Antioquia

Un auténtico caos se desató en el casco urbano del municipio de Rionegro, Antioquia, durante la mañana de este lunes 11 de mayo durante un operativo de la Policía. Al parecer, varios uniformados pretendían detener a un habitante de calle y su perro empezó a ladrarles. En medio del operativo, el animal le mordió el pantalón a uno de los policías y éste le disparó con un arma de fuego.

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El medio de comunicación local DiariOriente informó que los hechos se registraron en pleno centro de Rionegro, a la altura de la carrera 48. Allí los agentes de la Policía interceptaron al habitante de calle, conocido con el apodo de ‘El Costeño’.

Según el portal de noticias, los uniformados le habrían solicitado que les entregara un arma blanca que tenía en su posesión.

En las imágenes que han sido ampliamente difundidas en las redes sociales se observa que los agentes tienen reducido al hombre contra una pared. Mientras tanto, otro de ellos trata de lidiar con su perro, que estaba ladrándoles furioso.

Algunos ciudadanos que también estaban presenciando la escena intentaron intervenir para calmar al animal. En un momento, se ve cómo el uniformado de la Policía logra esquivar sus mordidas. Un ciudadano incluso trata de disuadirlo con un palo.

Otros ciudadanos incluso gritan al policía y lo encaran para evitar que agreda al perro. Tras varios minutos de tensión, se observa cómo el animal insiste en defender a su dueño y sigue ladrándole al mismo policía. En un momento, el perro muerde el pantalón del uniformado y este último, que ya tenía su arma de dotación en la mano, le dispara.

El perro cae malherido de inmediato y los ánimos en la comunidad se exhaltan aún más.

En otros videos grabados por la comunidad se observa cómo la ciudadanía protesta contra la Policía y el asesinato del perro en plena vía pública. Además, quedó en evidencia que el habitante de calle finalmente fue esposado y subido a una patrulla.

“Inaceptable”: senadora Andrea Padilla rechazó la actuación de la Policía

La ola de indignación que ha generado este caso ya alcanzó una dimensión nacional.

A través de sus redes sociales oficiales, la senadora animalista Andrea Padilla rechazó las acciones de los policías en este caso.

“Inaceptable semejante acto de violencia contra un animal a manos de un servidor público, de un integrante de la Policía Nacional. Esto no puede ser considerado un acto de defensa propia. Es abuso de autoridad. Es violencia pura y dura”, manifestó la senadora Padilla.

Así mismo, le pidió a la Policía Nacional que inicie de inmediato una investigación disciplinaria contra el policía que le disparó al perro.

Y señaló que un colectivo de abogados también acudirá a instancias penales para denunciar estos hechos.