La dolorosa solicitud de la alcaldía de Briceño, Antioquia, a la familia del joven periodista desaparecido: “no se tiene control”

Las autoridades antioqueñas y, especialmente, del municipio de Briceño, siguen en la búsqueda de Mateo Pérez Rueda, el joven periodista de 25 años desaparecido desde el 5 de mayo en zona rural del municipio. Durante una investigación sobre el conflicto en Briceño, el director de la revista local El Confidente, de Yarumal, habría sido interceptado por el Frente 36 de las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá.

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Actualmente ya circulan rumores de su muerte, pero por la complicada situación de la región las autoridades no han podido acceder al lugar donde fue visto por última vez cuando pretendía llegar a la vereda Palmichal. Además, el grupo ilegal señalado por su desaparición se niega a dar información sobre el paradero de Pérez Rueda.

Específicamente, el presunto responsable del hecho sería alias Chalá, cabecilla de ese frente por el que la Gobernación de Antioquia ofrece 300 millones de pesos.

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Jorge Rueda, primo del joven que habría sido asesinado por las disidencias de alias ‘Calarcá’, afirmó que ya les fue entregadas algunas pertenencias de Mateo Pérez, por lo que piden más acciones de las autoridades para hallar el cuerpo del joven. “Encontraron algunas, pues, algunas cosas personales de Mateo, como su moto, su billetera y su, llaves y su teléfono", agregó.

Pidieron a la familia no ir a buscarlo

Por su parte, la alcaldía del municipio envió su solidaridad a las personas cercanas al joven, a la vez que manifestó en un reciente comunicado que “se insta respetuosamente a la comunidad, amigos y familiares de Mateo Pérez Rueda a evitar el ingreso a la zona rural y evitar situaciones adversas debido a las dificultades en el territorio y a que aún no se tiene control de la zona por parte de la fuerza pública”. Desde esa entidad aseguraron que se han activado “todos los protocolos institucionales de búsqueda y verificación”.

La administración local resaltó que la búsqueda se realiza en articulación con la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal de Briceño, y rechazaron “de manera categórica cualquier acto que atente contra la vida, la libertad de expresión y el ejercicio periodístico”.