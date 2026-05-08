Flip rechazó el asesinato del periodista Mateo Pérez y le hizo fuerte reclamo al Gobierno Nacional

Por medio de un duro comunicado, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) se pronunció a raíz del hallazgo de los restos del periodista Mateo Pérez, quien se desempeñaba como director del medio digital El Confidente.

(Lea más sobre este caso dando clic en: Nuevos detalles de la desaparición del periodista Mateo Pérez y el hallazgo de algunas de sus pertenencias).

“Tras varios días de incertidumbre sobre su paradero, una comisión humanitaria logró recuperar su cuerpo en una zona rural del municipio de Briceño, lo que confirmó los indicios de que había sido asesinado. De acuerdo con la información recopilada, el periodista desapareció el pasado martes 5 de mayo, mientras realizaba labores periodísticas en una zona de disputa entre el Clan del Golfo y el Frente 36 de las disidencias de las Farc”, indicó la Flip en su pronunciamiento.

La fundación recordó que Mateo tenía apenas 25 años y a través de sus redes sociales se había convertido en una voz clave para las comunidades locales. Entre otras cosas, se dedicaba a informar asuntos relacionados con corrupción administrativa, orden público, seguridad y política local en varios municipios de Antioquia como Yarumal, Briceño, Valdivia e Ituango, que a su vez estaban atravesados por el conflicto armado y la presencia frecuente de grupos armados ilegales.

“Sus publicaciones visibilizaron problemáticas que afectan directamente a las comunidades y generaron una amplia interacción ciudadana. Por ello, Mateo enfrentó presiones legales, como tutelas y citaciones a conciliación por sus investigaciones sobre economías ilícitas vinculadas a actores armados”, añadió la Flip en su pronunciamiento.

Además, advirtió que los ataques contra periodistas regionales no son un fenómeno nuevo. De hecho, reportaron que desde 2022 han documentado 387 agresiones contra la prensa por parte de grupos armados.

“El asesinato de Mateo evidencia, una vez más, que el periodismo regional en Colombia sigue realizándose en condiciones extremas de desprotección: sin esquemas de seguridad, con recursos limitados y bajo la presión de grupos armados ilegales y economías ilícitas que buscan controlar y silenciar la información local”, indicó la Flip

El duro llamado de la Flip al Gobierno Nacional

Tras estos hechos, la Flip le hizo un fuerte reclamo al gobierno del presidente Gustavo Petro debido a los riesgos a los que se enfrentan los periodistas diariamente.

“La FLIP hace un llamado urgente y directo al Gobierno nacional para que deje de ser indiferente frente a las agresiones contra la prensa y adopte medidas reales de protección para quienes están en riesgo y en situación de vulnerabilidad. La estigmatización recurrente contra medios y periodistas, sumada a la ausencia de una defensa firme y sostenida de la labor periodística desde el poder público, ha contribuido a deteriorar las garantías para ejercer el periodismo en regiones donde informar implica disputar espacio frente a actores armados y poderes ilegales", puntualizó la Flip en su comunicado de prensa.

Adicionalmente, recordaron que en los últimos cuatro años han sido asesinados ocho periodistas en distintas regiones del país debido a la labor informativa que venían realizando.

“Pese a los llamados reiterados de la FLIP al Gobierno nacional y al Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, para adoptar medidas de prevención y protección para la prensa en medio de las negociaciones que lleva a cabo con grupos ilegales, la respuesta institucional ha sido insuficiente. La Fundación ha insistido en que la seguridad de periodistas y medios locales debe ser un tema explícito en esos escenarios, pues la prensa continúa siendo instrumentalizada y quedando en medio de las disputas armadas. Sin embargo, estas demandas no han sido atendidas a pesar de que aún prevalecen las agresiones y la violencia contra la prensa regional", apuntó la Flip.

A esto se suma la falta de avances concretos en la política pública de garantías para la labor periodística en Colombia, una iniciativa que se construyó junto con periodistas y organizaciones, pero que sigue sin ser implementada. La ausencia de esta medida refleja la falta de prioridad que ha tenido la protección de la prensa para el Gobierno, incluso en un contexto en el que persisten ataques, discursos estigmatizantes y obstáculos para acceder a la información.

El ministro Armando Benedetti rechazó el asesinato

Entre tanto, el Gobierno Nacional ya se pronunció sobre lo ocurrido. A través de su cuenta oficial en la red social X, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó el asesinato de Mateo Pérez.

"Rechazamos el vil asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia. Toda mi solidaridad con su familia, sus colegas y amigos. El periodismo libre es esencial para la democracia. Cuando se asesina a un periodista, no solo se arrebata una vida: se intenta intimidar la verdad, sembrar miedo y silenciar a los territorios. Los responsables deberán responder ante la justicia. El Estado actuará con toda su capacidad frente a estas estructuras criminales dedicadas a la violencia y a las economías ilegales", señaló Benedetti.