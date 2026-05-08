Agónico rescate en Kennedy: mujer estuvo a punto de caer por la ventana de un apartamento

Recientemente se registró una grave emergencia en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. De acuerdo con los reportes ciudadanos, una mujer estuvo a punto de caer por la ventana de un apartamento en el cuarto piso de un conjunto residencial. Los hechos se habrían presentado en la mañana del pasado jueves 7 de mayo.

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En la grabación se observa que varias personas se aglomeraron junto a la reja de un conjunto mientras en uno de los apartamentos se desarrollaba la angustiosa escena: una mujer de espaldas estaba pendiendo de la ventana de la cocina de uno de los edificios.

Sin embargo, dos hombres la tenían agarrada y estaban forcejeando para evitar que se cayera. Aparentemente, ella estaba empujando a los hombres para que la soltaran. En un momento, alcanza a sacar medio cuerpo por la ventana, pero los hombres logran devolverla hacia el apartamento. “Se quiere suicidar”, aseguró una transeúnte, que al parecer estaba grabando el video.

Por ahora, no es claro si se trató de un intento de suicidio o de un accidente. No obstante, en redes sociales el caso ha hecho que se reactive la conversación sobre la importancia de cuidar la salud mental.

¿Cómo evitar un intento de suicidio?

Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda, algunas se encuentran en nuestro círculo cercano, pero otras están disponibles a cualquier ciudadano/a.

Entre el primer grupo podemos encontrar apoyo en los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza. En el segundo incluimos a las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), centros de escucha, zonas de orientación escolar y universitaria, y a los líderes espirituales, entre otras alternativas

Signos de alarma de conducta suicida

Esté atento si observa alguno de los siguientes comportamientos en una persona:

Presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión en el último año.

Alteraciones emocionales graves.

Desesperanza.

Agitación o extrema violencia.

Conducta poco comunicativa.

Aislamiento social.

Líneas de apoyo psicológico