Adolescente secuestró y abusó sexualmente de una menor de edad: la joven estaba con su hija recién nacida

La Fiscalía General de la Nación dio detalles acerca de un grave caso de violencia de género en Neiva, Huila, donde un adolescente fue hallado culpable por agredir sexualmente a otra menor de edad.

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“Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes sancionara a 3 años y 3 meses de privación de la libertad a un adolescente que secuestró a una menor de edad con el propósito de agredirla sexualmente, en hechos ocurridos en Neiva (Huila)”, anotó la Fiscalía en su boletín de prensa.

En medio de la audiencia prepaaratoria, el menor de edad investigado tomó la decisión de aceptar los cargos por los cuales lo señalaron. Dos delitos, acceso carnal violento y hurto calificado, le fueron imputados en calidad de agravados. Además, lo señalaron por secuestro simple.

“El 19 de junio de 2025, la víctima, de 16 años, en compañía de su hija recién nacida, se encontraban en vía pública del barrio El Centro a la espera de un servicio de transporte. En ese momento fue abordada por el adolescente, quien se movilizaba en una motocicleta junto a otra persona”, puntualizó la Fiscalía en su comunicado de prensa.

La víctima y su pequeña hija fueron abandonadas tras la agresión

De acuerdo con el entre investigador, el caso lo tomó una fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescente (URPA) de la Seccional Huila, quien logró demostrar que el joven intimidó a su víctima con un arma blanca y le tapó la boca. La menor de edad perdió el conocimiento y fue trasladada en la moto hasta una casa en el barrio El Obrero. Estando allí, el adolescente abusó sexualmente de la joven, de acuerdo con el relato de la Fiscalía.

“Posteriormente, la víctima junto a su hija fueron abandonadas y también le fue hurtado un celular, dinero en efectivo y otras pertenencias. El adolescente se encuentra privado de la libertad en un centro de atención especializada. La decisión quedó en firme”, concluyó la Fiscalía en su comunicado.