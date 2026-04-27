¿De quién es Lili Pink? estos son los dueños de la marca que hoy enfrenta operativo masivo por presunto contrabando

Este lunes 27 de abril se conoció que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) llevan a cabo un mega operativo en más de 300 locales de la marca de ropa interior Lili Pink. La redada se daría por presuntos actos de contrabando y lavado de activos, en incluyen allanamiento y capturas en varias ciudades.

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Ante la situación, que generó sorpresa por tratarse de una marca ampliamente reconocida en el país, muchas personas comenzaron a preguntarse quiénes son los propietarios de la marca que actualmente cuenta con presencia en 12 países de Latinoamérica y comercializa prendas de ropa, accesorios y productos cosméticos.

Lili Pink fue creada en 2006 por David Abadí y su padre, Max Abadi. Aunque han habido afirmaciones falsas que hablan de una supuesta relación familiar con Hyman Abadi, fundador de Lafayette, esa firma precisó que los implicados nunca han tenido participación accionaria, administrativa o laboral en dicha empresa ni están relacionados con su fundador de ninguna forma.

En 2015, la marca fue vendida al holding panameño Lili Brands Inc., que maneja la operación internacional, mientras la rama colombiana es dirigida por Fast Moda S.A.S, la cual también controla YOI.

La empresa Fast Moda S.A.S. se creo el 25 de junio de 2020 en Bogotá, y Lorena Bernal Castro aparece como su representante legal, según información de la Unidad Investigativa de El Tiempo. De acuerdo a la documentación, la marca cuenta con 295.000 millones de pesos en activos. Actualmente, Lili Pink suma más de 180 tiendas en varios países de la región y más de 500 puntos de venta en Colombia bajo sus marcas Lili Pink y Yoi.

Hallazgos de la Dian

En 2024, la Dian encontró e incautó más de 19.000 bultos en una bodega que contenían confecciones, telas, productos misceláneos y polipropileno. En ese momento, Bernal calificó la aprehensión de mercancía de Lili Pink de injusta, e interpuso una tutela alegando violaciones al debido proceso y la libertad de la empresa. Sin embargo, la acción fue negada.

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La empresa se pronunció sobre operativo

En horas de la tarde del mismo lunes, la empresa se pronunció sobre la situación y señaló que “la compañía actualmente atiende un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias (...) Como parte de este proceso, se han adelantado algunas actuaciones formales por parte de las autoridades”.

Lili Pink afirmó que trabajan “de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal”. Además, le pidieron a la Fiscalía y la SAE que protejan la marca, argumentando que cuenta con cientos de tiendas y miles de empleadas y empelados a nivel nacional e internacional.

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“Es fundamental salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores, mientras avanzamos con responsabilidad en las instancias legales necesarias para recuperar su manejo”, aseguraron, sin referirse directamente a los señalamientos de lavado de activos y contrabando.