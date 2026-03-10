Soacha estrena modelo de justicia: Así funcionará el nuevo centro especializado en violencias de género

En una apuesta sin precedentes por la protección de los derechos humanos en el centro del país, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, inauguró en Soacha (Cundinamarca) el primer Centro de Atención de la Fiscalía (CAF) enfocado exclusivamente en violencias basadas en género.

Este centro nace como una respuesta directa a las alarmantes cifras de criminalidad en el municipio. Según explicó la jefa del ente acusador, aunque Soacha enfrenta retos en delitos como hurto y extorsión, la incidencia de violencia contra mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas con orientaciones e identidades diversas ha exigido una intervención estructural y especializada.

Todo en un mismo lugar: Atención integral y digna

La gran innovación de este CAF es la concentración de capacidades. Ya no se trata solo de un lugar para poner una denuncia, sino de un ecosistema de justicia donde la víctima es el centro. En un solo espacio físico, los ciudadanos encontrarán:

Fiscales especializados en temáticas de género.

en temáticas de género. Investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) .

. Peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses .

. Defensores públicos y psicólogos.

Personal de las secretarías de Salud y de la Mujer de la Alcaldía de Soacha.

Esta articulación busca evitar la revictimización, permitiendo que la valoración médica, el apoyo psicológico y la denuncia legal ocurran de manera simultánea y coordinada.

Más allá del castigo: Hacia una justicia restaurativa

Durante el evento de apertura, al que asistieron altos mandos de la Fiscalía como el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero Díaz y la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, se enfatizó que el objetivo no es únicamente la sanción penal.

El centro está proyectado como un espacio de reparación y restablecimiento de derechos. “Las víctimas encontrarán no solo una respuesta punitiva, sino también acompañamiento integral para superar los efectos del delito”, señaló la institución. El modelo implementará mecanismos de justicia restaurativa, buscando sanar el tejido social y ofrecer soluciones que vayan más allá de la cárcel.

¿Por qué en Soacha?

La elección de Soacha no es casual. El municipio es uno de los puntos con mayor densidad poblacional y complejidad social del país. La creación de este CAF pionero pretende ser la punta de lanza de una estrategia nacional para descentralizar la justicia y llevarla a los territorios donde la violencia de género ha sido, históricamente, una barrera para el desarrollo de las comunidades.

Este modelo de atención integral es el primero en su tipo en Cundinamarca y se espera que sirva de piloto para ser replicado en otras ciudades con altas tasas de criminalidad contra poblaciones vulnerables.

Con la puesta en marcha de esta sede, la Fiscalía General de la Nación reafirma su compromiso de pasar de los escritorios a los territorios, garantizando que la justicia llegue a tiempo para quienes más lo necesitan.