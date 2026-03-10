Más de 2.200 vacantes disponibles con sueldos de hasta 9 salarios mínimos

En un esfuerzo por dinamizar el mercado laboral tras las recientes elecciones legislativas, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, lanzó una masiva jornada de empleo para la semana del 9 al 14 de marzo de 2026.

Con un total de 2.221 oportunidades laborales, la convocatoria destaca no solo por su volumen, sino por la competitividad de sus salarios, los cuales pueden alcanzar hasta los 9 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) para perfiles especializados. Esta iniciativa busca reducir la brecha de desempleo y ofrecer mejores condiciones a quienes desean dar un salto en su carrera profesional.

Perfiles buscados: Desde bachilleres hasta especialistas

La oferta es inclusiva y abarca todos los niveles de formación. Si usted es bachiller, técnico, tecnólogo, profesional o cuenta con una especialización, hay un lugar para usted en los siguientes sectores:

Salud: Médicos especialistas en pediatría y enfermeros profesionales.

Médicos especialistas en pediatría y enfermeros profesionales. Construcción y Técnica: Maestros de obra, montacarguistas y técnicos industriales.

Maestros de obra, montacarguistas y técnicos industriales. Administrativo y Financiero: Auxiliares contables, analistas de nómina, coordinadores de impuestos y cartera.

Auxiliares contables, analistas de nómina, coordinadores de impuestos y cartera. Comercio y Servicios: Asesores comerciales, ingenieros de ventas, auxiliares de cocina y servicios generales.

Asesores comerciales, ingenieros de ventas, auxiliares de cocina y servicios generales. Educación y Tecnología: Docentes de música, artes y auxiliares de sistemas.

La Unidad Móvil de Empleo aterriza en Suba

Para quienes prefieren la atención presencial, la Unidad Móvil de Empleo estará ubicada estratégicamente en la localidad de Suba, específicamente en el Centro Comercial Plaza Imperial. Este punto es clave para los habitantes del norte de la ciudad, especialmente tras los recientes problemas de movilidad reportados en el sector de La Gaitana.

Horarios de atención en Plaza Imperial:

Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

8:00 a. m. a 4:00 p. m. Sábado: 8:00 a. m. a 12:00 m.

¿Cómo postularse paso a paso?

Si no puede asistir de forma presencial, el Distrito ha habilitado canales digitales para asegurar que nadie se quede por fuera de esta convocatoria:

Registro Digital: Ingrese al portal del Servicio Público de Empleo y cargue o actualice su hoja de vida con los certificados más recientes. Filtro de Ofertas: Utilice los buscadores para seleccionar vacantes según su nivel de formación y expectativa salarial. Postulación Directa: Aplique a las vacantes que coincidan con su perfil. Recuerde que durante esta semana se realizarán cinco ferias laborales adicionales en modalidades tanto presenciales como virtuales.

Asegúrese de tener su hoja de vida en formato PDF y verificar que sus datos de contacto (teléfono y correo) estén actualizados, ya que las empresas están realizando llamados inmediatos debido a la urgencia de contratación.

Esta maratón de empleo representa una de las apuestas más grandes del Distrito en lo que va del 2026 para fortalecer la economía local. No pierda la oportunidad de iniciar la segunda mitad de marzo con un nuevo contrato laboral.