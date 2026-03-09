Terror en El Peñón: El violento plan de los hermanos Vera Fernández para ocultar un crimen

Un estremecedor episodio de violencia ha sacudido al municipio de El Peñón, Cundinamarca. Lo que comenzó como un ataque sicarial en un establecimiento comercial, terminó en un macabro plan de secuestro y tortura que hoy tiene a los hermanos Juan Gabriel y Andrés Vera Fernández bajo la lupa de la justicia colombiana.

La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas contundentes que vinculan a estos dos hombres con un crimen ocurrido el pasado 17 de enero. Según el reporte oficial, los hermanos no actuaron solos; acompañados por otros sujetos, irrumpieron en un comercio local portando una escopeta con el único fin de segar la vida de una persona y borrar cualquier rastro del delito mediante el terror.

Un ataque a sangre fría y el intento de desaparición

El relato de los hechos parece extraído de una novela de suspenso, pero la realidad fue mucho más cruda. Juan Gabriel Vera es señalado como el presunto autor material del disparo que acabó con la vida de la víctima de manera inmediata. Sin embargo, la violencia no se detuvo con el homicidio.

Mientras el cuerpo yacía en el lugar, el otro hermano, Andrés Vera, habría tomado el mando de la situación de una forma inhumana. Bajo sus órdenes, dos ciudadanos que presenciaron el ataque fueron retenidos contra su voluntad. Según las investigaciones, estos testigos fueron sometidos a actos de tortura con un objetivo claro: obligarlos a cargar el cadáver y desaparecerlo para garantizar la impunidad de los agresores.

Imputación de cargos y captura en Tolima

La contundencia de los elementos materiales probatorios permitieron que un fiscal de la Seccional Cundinamarca llevara a Juan Gabriel Vera ante un juez de control de garantías. Los delitos imputados reflejan la gravedad de sus acciones:

Homicidio agravado

Secuestro y tortura (conductas agravadas)

(conductas agravadas) Homicidio en grado de tentativa

Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego

Pese a la gravedad de las pruebas, el procesado no aceptó los cargos. No obstante, el juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, considerando que representa un peligro para la sociedad y para el proceso judicial.

Por otro lado, la justicia le seguía el rastro de cerca a su hermano. Andrés Vera Fernández fue localizado y capturado por unidades de la Policía Nacional en el municipio de Falan, Tolima. En las próximas horas, se espera que sea presentado ante los tribunales para definir su situación jurídica y responder por su presunta participación en esta cadena de delitos que ha consternado a la región.