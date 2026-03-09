Inundaciones al norte de Bogotá por el intenso diluvio: en algunas zonas el granizo tapó las alcantarillas

La tarde del lunes 9 de marzo ha estado marcada por inundaciones y caos vehicular debido a las fuertes lluvias que se han presentado en Bogotá. La principal afectación se presentó al norte de la capital del país y la gran cantidad de agua, junto al granizo que cayó en varias zonas, generó gran afectación en viviendas de la ciudad.

En redes sociales se han compartido varios vídeos de la emergencia generada por las fuertes lluvias al norte de Bogotá, en donde las inundaciones fueron el factor común. De igual forma, varios vehículos quedaron atrapados en los sótanos de los edificios por la gran cantidad de granizo que se acumuló en las rampas de salida.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad aseguró que las lluvias afectan principalmente a siete localidades de la ciudad. En su cuenta de X aseguraron que “debido a la fuertes lluvias, se registran afectaciones críticas en algunos corredores importantes de la ciudad”.

Además, aseguraron que se presentan inundaciones y encharcamientos en:

Usaquén

Chapinero

Barrios Unidos

Engativá

Santa Fe

Ahora bien, los reportes ciudadanos en redes sociales también reporta afectación en otras localidades como Suba, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme.

La carrera Séptima se inundó al norte de Bogotá

Ahora bien, las inundaciones afectaron la movilidad en la carrera Séptima, a la altura de las calles 116 y 127, en donde el nivel del agua superó el de los andenes y separadores.

Ante esta emergencia, las autoridades recuerdan a los conductores que durante los temporales de lluvia en la ciudad se debe manejar con precaución, encender las luces intermitentes y de ser posible, no salir a las vías para no aportar al caos vehicular.

De igual forma, recuerdan que los ciudadanos pueden comunicarse a las líneas de emergencia para reportar emergencias derivadas por las lluvias, con el fin de que sean atendidas en la mayor brevedad posible.