¿Polo Polo se está quemando?: Cifras de la Registraduría revelan dura caída del candidato a la curul afro

El candidato a la Cámara de Representantes por la curul afrodescendiente, Miguel Polo Polo, estaría a punto de perder su puesto en el Congreso según lo que señalan los resultados de la registraduría. Con más del 50 % de las mesas informadas en la noche del domingo 8 de marzo, el partido del polémico congresista está en tercer lugar y no alcanzaría curul.

Polo Polo, quien ha sido ampliamente criticado por sus ataques a las madres víctimas del conflicto, aspiró esta vez a la Cámara por parte del Consejo Comunitario Vía de los Remedios, el cual apenas tiene 18.012 votos y ocupa el cuarto lugar entre las colectividades políticas participantes. En la aspiración de esa lista también están Verónica Paola Cuello y Hitler Rouseau Chaverra Ovalle.

La lista que va punteando

Por su parte, la lista Libres, que puntea para estas curules acumula 65.014 votos. En este sentido, en caso de la tendencia se mantenga, el primer ganador sería el abogado y líder social Oscar David Benavides. Esa lista también cuenta con la candidatura de Anyela Viviana Guanga y José Francisco Ibalde.

Partido que apoya a Miguel Uribe Londoño va segundo

El Partido Demócrata Colombiano, que recientemente oficializó su aval a la candidatura de Miguel Uribe Londoño, está en el segundo puesto entre las listas que se lanzaron a la curul afro, recibiendo 22.549 votos. Por ese colectivo compiten Winsner Nessir Sandoval Ibañez, Pedro Adan Torres y Maria Eugenia Perez.

Finalmente, y por encima del partido de Polo Polo, está el Partido Ecologista Colombiano con Benildo Estupiñan Solis, Liner Campo Tejedor y Alma Evelyn Physco Canencio.