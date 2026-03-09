Defensora del Pueblo estalló contra MinInterior por burla a quemados y decir “solo Benedetti y Petro en esta mondá”

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, calificó como “inadmisible” la reciente actuación del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien publicó un video celebrando la derrota de varios candidatos en las recientes elecciones y no se quedó callado sobre lo que pensaba de ciertos detractores políticos. La controversia institucional estalló luego de que el alto funcionario cerrara su grabación con una frase que encendió el debate público sobre la imparcialidad del gobierno: “Solo Benedetti y Petro en esta mondá”.

A través de su cuenta en X y en un material audiovisual que rápidamente se viralizó, Benedetti apareció empuñando un extintor, dirigiéndose explícitamente a los aspirantes “quemados”, término coloquial usado en el país para referirse a quienes no alcanzan los votos necesarios. “Hoy estoy muy feliz y este extintor es para aquellos que se quemaron el día de las elecciones”, afirmó el ministro, arremetiendo contra quienes, según su versión, basaron sus campañas en cuestionar su honestidad.

Lejos de mantener la neutralidad de su cartera, Benedetti tildó a los candidatos derrotados de “esas personas son unas payasas, unos bobos, no son ni políticos, ni periodistas ni absolutamente nada”. Además, usó términos despectivos como “pobres pendejos desocupados”, asegurando públicamente que le produce “felicidad” su caída en las urnas.

El freno de mano constitucional

La respuesta desde la Defensoría del Pueblo no se hizo esperar frente a lo que representa un choque directo entre instituciones. Marín Ortiz emitió un fuerte pronunciamiento recordando las obligaciones éticas, legales y democráticas del cargo que ostenta Benedetti, encargado precisamente de la política interna del país.

“El ministro del Interior es garante del proceso electoral para todos los actores políticos, en toda su diversidad. Se trata de una responsabilidad pública que no puede ejercerse al servicio de intereses partidistas, y mucho menos de intereses personales. ”, advirtió Marín. La Defensora fue enfática en señalar que la responsabilidad pública de un jefe de cartera no puede doblegarse ni utilizarse de formas individuales.

El peso de los cargos públicos

La gravedad del episodio, según expuso la cabeza del Ministerio Público en sus declaraciones, radica en la distorsión del rol del funcionario. Para Marín Ortiz, la actitud desafiante de Benedetti desconoce los principios básicos de la administración estatal. “El Estado de Derecho significa que los servidores públicos somos, ante todo, eso: servidores”, puntualizó.

Sus palabras apuntaron a recordar que el poder es transitorio. La Defensora cerró su intervención reiterando que las funciones establecidas por la Constitución “están por encima de quienes ejercen temporalmente el poder público”, marcando un límite claro al tono de la presunta celebración personalista del ministro tras la jornada electoral.

El uso de un extintor como utilería para “burlarse” de los resultados de opositores deja en evidencia la tensión frente a las garantías de equilibrio que debe ofrecer el Gobierno. Hasta el momento, desde la Presidencia de la República no se han emitido declaraciones sobre este video del ministro ni sobre el reclamo oficial de la Defensoría.