¿Hitler se lanzó al congreso? Este es el candidato con el curioso nombre del dictador que comparte lista con Polo Polo

Entre los candidatos a la Cámara de Representantes que hoy buscan conseguir una de las dos curules de la circunscripción afro, uno de los aspirantes ha llamado la atención por su curioso nombre. Se trata de Hitler Rouseau Chaverra Ovalle, quien hace parte de la lista del Consejo Comunitario la Gran Vía de los Remedios, en el que también está Miguel Polo Polo.

Según los resultados preliminares de la Registraduría sobre las elecciones legislativas del 8 de marzo, esta colectividad política no obtendría una curul en el Congreso, lo que representa un fuerte golpe para la polémica figura de Polo Polo que, actualmente, es representante.

¿Quien es Hitler Chaverra?

El candidato que porta en su nombre los apellidos del infame dictador alemán Adolf Hitler y del pensador suizo Jean Jacques Rousseau ha ocupado varios cargos público en diferentes instituciones del Estado. El abogado especialista en Derecho Público se ha desempeñado como contralor Delegado para la Población Focalizada en la Contraloría General de la Nación y Director de Control Interno en el Concejo de Bogotá.

Además, ha trabajado en la Auditoria General de la República, en el Servicios Postales Nacionales, en la Comisión de Reguñación de Agua Potable y Saneamiento Básico y en la Presidencia de la República.