Israel lanza nuevos ataques a gran escala contra aeropuerto de Teherán que queda en llamas: Irán responde con misiles

El conflicto en Oriente Medio continúa intensificándose tras una nueva escalada militar entre Israel e Irán. Durante el 6 de marzo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron el lanzamiento de una nueva oleada de ataques a gran escala contra Teherán, dirigida contra lo que calificaron como infraestructura del régimen iraní en la capital del país.

De acuerdo con el comunicado militar, esta ofensiva hace parte de la decimoquinta ola de ataques israelíes contra objetivos vinculados al régimen iraní. Aunque inicialmente no se detallaron los blancos específicos, posteriormente se conoció que la operación incluyó el despliegue de alrededor de 50 aviones de combate israelíes, que bombardearon distintas instalaciones estratégicas en territorio iraní.

Escala la guerra en Oriente Medio: Israel bombardea Teherán y Irán contraataca con misiles

Entre los objetivos atacados se encontraba un búnker militar subterráneo asociado al exlíder iraní Alí Jameneí, estructura que, según Israel, continuaba siendo utilizada por altos funcionarios del gobierno iraní. Las autoridades israelíes sostienen que esta instalación aún representaba un punto clave de infraestructura militar dentro del aparato del régimen.

Irán responde con misiles hacia Tel Aviv

Tras los ataques israelíes, Irán respondió durante la madrugada del 7 de marzo (hora local) con una nueva ofensiva militar dirigida contra Tel Aviv, en lo que se convierte en otro capítulo de la guerra que ya completa ocho días de enfrentamientos directos entre ambos países.

Según informó la Agencia Tasnim de Noticias, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, esta fue la vigésima cuarta oleada de ataques contra lo que describieron como “el corazón de los territorios ocupados”. La agencia aseguró que tres misiles lanzados por Irán impactaron con éxito sus objetivos designados en territorio israelí.

Por su parte, las autoridades de Israel confirmaron que sus sistemas de defensa respondieron a los disparos de misiles provenientes de Irán, mientras se mantenía la alerta en varias ciudades del país.

Incendio en el aeropuerto de Mehrabad tras bombardeos

Uno de los episodios más impactantes del reciente intercambio militar ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, ubicado en Teherán, donde se registró un incendio de gran magnitud tras los bombardeos israelíes.

Medios locales informaron que durante la madrugada se observaron espesas columnas de humo elevándose sobre el aeropuerto, una infraestructura utilizada principalmente para vuelos nacionales y operaciones diplomáticas. Las imágenes fueron difundidas por la televisión estatal Press TV, mostrando varios focos de incendio dentro de las instalaciones.

Este aeropuerto, junto con los aeródromos de Bushehr y Payam en Karaj, habría sido blanco de ataques en días recientes por parte de la Fuerza Aérea israelí, que busca debilitar los sistemas de defensa y detección de Irán.

Los ataques más recientes ocurrieron después de que Teherán viviera una de las madrugadas más intensas de bombardeos desde el inicio del conflicto, provocando pánico entre los habitantes de la capital iraní.

Crecen las víctimas y la tensión en la región

El saldo humano del conflicto continúa aumentando. De acuerdo con cifras oficiales citadas por Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto desde el inicio de los enfrentamientos. En Israel, los ataques iraníes han dejado diez personas fallecidas hasta el momento.

Mientras tanto, varios países del Medio Oriente han comenzado a activar protocolos de emergencia ante la posibilidad de una expansión del conflicto.

En Baréin, el Ministerio del Interior informó que se activaron sirenas de alerta aérea y pidió a la población mantener la calma y dirigirse a los refugios o lugares seguros más cercanos.

Irán acusa a Estados Unidos

En medio de la creciente tensión regional, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó que las operaciones militares iraníes en la región están dirigidas contra bases e instalaciones estadounidenses, y no contra los países árabes vecinos.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el jefe de la diplomacia iraní aseguró que Irán mantiene relaciones históricas de respeto con las naciones árabes, pero denunció que Estados Unidos estaría utilizando territorio de aliados regionales para lanzar ataques.

Según Araqchí, la respuesta iraní sería inevitable ante estas acciones. Países como Arabia Saudí, Catar y Kuwait han sido mencionados en el contexto del conflicto debido a que albergan bases militares estadounidenses, entre ellas la base aérea Al Udeid en Doha, considerada una de las más importantes de la región.

La escalada militar entre Israel e Irán mantiene en alerta a la comunidad internacional, mientras crece el temor de que el conflicto pueda extenderse a otros países del Medio Oriente.