La ONU declaró ‘emergencia humanitaria mayor’ en Oriente Medio por expansión regional del conflicto

Humo y llamas salen de un punto atacado por Israel en Dahiyeh, un suburbio del sur de Beirut, Líbano, el 5 de marzo de 2026. (AP Foto/Hassan Ammar)

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) elevó este viernes, 6 de marzo, el estatus de la crisis en Oriente Medio a “emergencia humanitaria mayor”. La decisión, anunciada por el jefe de emergencias de la organización, Ayaki Ito, responde a la vertiginosa expansión de los enfrentamientos luego de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto que en menos de una semana ya impacta directamente a 16 países.

🔴 Le puede interesar 🔴: Videos virales en redes sociales exponen la crudeza de la guerra entre Irán, EE. UU. e Israel

Según el reporte oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cifra de víctimas mortales en territorio iraní asciende a casi 1.000 personas, mientras que la violencia se extiende hacia Líbano, Israel y diversos estados del Golfo Pérsico. La infraestructura civil y sanitaria se encuentra bajo fuego. La OMS ya ha verificado 13 ataques contra centros médicos en Irán y uno en territorio libanés, lo que agrava la desprotección de los heridos.

La magnitud del desplazamiento forzado ha encendido las alarmas de los organismos internacionales. De acuerdo con datos suministrados por ONU, cerca de 100.000 personas han abandonado Irán en los últimos días, sumándose a los más de 95.000 desplazados en Líbano. Las autoridades advierten que, de continuar las órdenes de evacuación, el número de personas en tránsito podría alcanzar el millón de civiles.

En Líbano, la situación es crítica. El gobierno local reporta que los bombardeos se concentran en el sur del país, el valle de la Bekaa y los suburbios de Beirut. Actualmente, más de 440 refugios colectivos intentan absorber la demanda de asilo, mientras los cascos azules de la FINUL asisten en la evacuación de ancianos y personas con discapacidad en las zonas más expuestas de la Línea Azul. Al mismo tiempo, miles de ciudadanos cruzan hacia Siria, donde equipos de ACNUR trabajan a contrarreloj para entregar suministros básicos a familias que llegan en estado de agotamiento extremo.

Bloqueo de suministros y parálisis en el centro logístico de Dubái

La guerra no solo se libra en el frente de batalla, sino que ha paralizado los corredores humanitarios globales. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que las operaciones en el centro logístico de emergencia en Dubái están suspendidas por el cierre del espacio aéreo.

Este bloqueo impide la distribución de 18 millones de dólares en suministros médicos. Entre los cargamentos retenidos se encuentran medicamentos críticos destinados a la Franja de Gaza y material de laboratorio esencial para combatir brotes de poliomielitis. Esta parálisis afecta actualmente a 50 solicitudes de emergencia provenientes de 25 países diferentes.

El Estrecho de Ormuz: entre la crisis energética y la seguridad marítima

La inestabilidad ha llegado al Estrecho de Ormuz, punto neurálgico por donde transita gran parte del petróleo y gas mundial. La Organización Marítima Internacional (OMI) expresó su preocupación por la integridad de 20.000 marineros y 15.000 pasajeros de cruceros que se encuentran en el Golfo. Arsenio Domínguez, jefe de la OMI, enfatizó que los ataques a la navegación civil no son solo un golpe económico, sino una violación humanitaria injustificable.

La suspensión de exportaciones desde Irán ha generado desabastecimiento de combustible y alimentos básicos en Kabul, complicando una situación social ya deteriorada por tensiones fronterizas previas. Mientras tanto, el Secretario General de la ONU, António Guterres, mantiene gestiones diplomáticas para intentar forzar un retorno al diálogo, en un escenario donde la ayuda humanitaria lucha por llegar antes que el colapso total.